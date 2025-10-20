Biserica Sfântului Mucenic Dimitrie din Caransebeș a fost sfințită

Cu o săptămână înainte de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, biserica din orașul Caransebeș ce îl are ca ocrotitor pe acest sfânt a îmbrăcat haine de sărbătoare. Duminică, 19 octombrie, a fost o zi de bucurie pentru preoții și credincioșii din cartierul Cazărmii, deoarece au sărbătorit anticipat hramul, dar au putut participa și la un moment istoric, târnosirea sfântului lăcaș.

Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit slujba de sfințire a exteriorului și interiorului bisericii, pictura, precum și pecetluirea Sfântului Jertfelnic, așezând sfintele moaște. În continuare, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Părintele Episcop Lucian alături de un sobor de preoți și diaconi, răspunsurile liturgice fiind date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. În cadrul Sfintei Liturghii a fost rostită și o ectenie de pomenire pentru părintele Dimitrie Negrei, ctitorul bisericii.

La final, au fost oferite mai multe distincții și diplome de recunoștință pentru toți cei care s‑au implicat în ridicarea și înfrumusețarea sfântului lăcaș ce a fost târnosit. Părintele paroh Marius Ștefan Dănănău a primit Ordinul eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea” clasa I pentru clerici, și părintele slujitor Liviu Florin Muntean diplomă de recunoștință. Ctitorii principali au primit Ordinul Eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea” clasa a II‑a pentru mireni, iar alți binefăcători și oameni de bine care au ajutat la construirea bisericii au primit diplome de recunoștință.

Au participat la această sărbătoare autorități centrale și locale, precum și numeroși credincioși din parohie, dar și din întreg municipiul Caransebeș, cu toții având posibilitatea la final să intre în Sfântul Altar și să se închine în fața Sfintei Mese.

„Lucrările au început în anul 2005, piatra de temelie a fost pusă de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, pe atunci Episcop al Caransebeșului, și în timpul păstoririi vrednicului de pomenire preot Dimitrie Negrei, și iată, după 20 de ani de muncă, rugăciune, osteneală, jertfă și dragoste, am ajuns să ne bucurăm și să ne veselim. Am dorit foarte mult ca înainte de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, în Anul Centenarului Patriarhiei Române, la 160 de ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Caransebeșului, să sfințim această biserică, pentru că într‑adevăr au trecut 20 de ani și mulți dintre primii ctitori ai acestui lăcaș de rugăciune au trecut la cele veșnice, în frunte cu părintele paroh din vremea aceea, Dimitrie Negrei”, a afirmat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.