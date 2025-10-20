Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Parohia Blaj Berc a fost târnosită

În Duminica a 20‑a după Rusalii, când este rânduit să fie citit pasajul evanghelic ce prezintă învierea fiului văduvei din Nain, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în Parohia Blaj Berc, Protopopiatul Blaj, unde a săvârşit slujba de târnosire a Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Blaj, județul Alba. În continuare, ierarhul a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși,

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându‑se celor prezenți, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „Pentru aceia care L‑au alungat pe Mântuitorul Hristos din viețile lor, moartea este o catastrofă, un tunel spre labirintul întunecos și fără ieșire. Însă, pentru aceia care cred în Domnul și trăiesc potrivit cu modul Său de viață, moartea este un glorios început, o voioasă venire în casa veșnică a Tatălui ceresc”.

Pr. paroh Ioan Petru Horvat a fost hirotesit întru iconom tavrofor, iar mai mulţi binefăcători au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire. În decursul ultimului deceniu au fost executate numeroase lucrări de împodobire și înfrumusețare a bisericii, realizate cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, al Consiliului Județean Alba, al Consiliului Local al Municipiului Blaj și al bunilor credincioși din comunitate.