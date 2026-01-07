Botezul Domnului, sărbătorit la Catedrala Mitropolitană din Iași

Sărbătoarea Botezului Domnului, cunoscută în popor ca Boboteaza, a fost celebrată cu evlavie marți dimineață la Catedrala Mitropolitană din Iași. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii, oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. După rugăciunea Amvonului, ierarhul a săvârșit slujba Sfințirii Mari a apei pe esplanada catedralei, în prezența a sute de credincioși.

Dumnezeiasca Liturghie dedicată praznicului împărătesc s‑a săvârșit în două locații diferite din cadrul Ansamblului mitropolitan. Credincioșii au avut posibilitatea să participe fie la slujba din Paraclisul „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”, din Sala „Ecclesia” a Muzeului Mitropolitan, de la ora 6:30, unde Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, fie la Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană, începând cu ora 8:30, oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Nichifor a adus în atenția credincioșilor prezenți câteva aspecte legate de marea sărbătoare prăznuită astăzi: „Este importantă această zi de praznic în viața noastră și o cinstim adunându‑ne împreună în biserică, iar adunarea noastră este o mărturie a credinței noastre, căci aceasta vestește bucuria înfierii noastre în Domnul, bucuria întoarcerii de la moarte la viață, bucuria renașterii noastre. Și, pentru ca aceasta să fie cu putință, focul dumnezeirii a intrat în râul Iordanului. Sfântul Nicodim Aghioritul spunea că, pentru ca olarul să restaureze un vas, are nevoie de două elemente: de foc și de apă, dar și de lutul pe care îl restaurează. Asemenea și Domnul: în apa Iordanului, intrând focul dumnezeirii, restaurează neamul omenesc și ne cheamă pe noi înșine să credem această minune, care se descoperă celor aleși în profunzimea ei. Sfântul Ioan Botezătorul s‑a temut și s‑a bucurat de această zi, și‑a împlinit toată dreptatea, ca prin aceasta noi înșine să ne arătăm moștenitori, să ne arătăm următori. Și, cinstind ziua aceasta împreună cu Domnul, să ne îmbrăcăm în lumina cea necreată”.

La încheierea Sfintei Liturghii, soborul slujitor a ieșit pe esplanada catedralei, unde a avut loc tradiționala slujbă de sfințire a Aghesmei Mari. Pentru acest moment, la catedrală au fost pregătite 20 de vase cu apă, fiecare având o capacitate de 500 de litri. Credincioșii au fost binecuvântați de Preasfințitul Părinte Nichifor prin stropirea cu apă sfințită, iar voluntarii Sfintei Parascheva au distribuit Agheasmă Mare celor prezenți.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, în care a subliniat importanța lucrării harului dumnezeiesc în viața credincioșilor.