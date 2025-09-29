Bucurie duhovnicească în Parohia Valeadeni din Banat

În Parohia Valeadeni din Protopopiatul Reșița, județul Caraș-Severin, a fost, în Duminica a 18-a după Rusalii, zi de bucurie duhovnicească. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul comunității pentru a binecuvânta noul așezământ ridicat în curtea bisericii, unde vor funcționa o capelă mortuară, biblioteca parohială și biroul parohial.

Părintele Episcop a binecuvântat de dimineață capela cu hramul „Sfântul Apostol Toma” și celelalte dependințe, după care, alături de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială „Naşterea Maicii Domnului”. Răspunsurile au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. În cadrul Sfintei Liturghii a oficiat și o slujbă de pomenire pentru ierarhul Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, la 11 ani de când a trecut la Domnul, dar și pentru slujitorii, ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș din Valeadeni.

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a oferit părintelui paroh și binefăcătorilor diplome de recunoștință. La rândul său, ierarhul a primit din partea comunității o icoană cu chipul Maicii Domnului. Au participat la această sărbătoare numeroși credincioși, copii, tineri și autorități locale.

„Îl felicităm pe părintele paroh Adrian care, împreună cu credincioșii, a reușit să facă lucruri importante. Iată, într-o comunitate destul de mică din punct de vedere numeric, cu puțini oameni și cu surse financiare reduse, s-au făcut lucruri mari, s-au făcut minuni, putem spune, aici la Valeadeni. Ne bucurăm, de asemenea, că la Sfânta Liturghie biserica a fost neîncăpătoare, mulți copii și tineri îmbrăcați în costume populare ne-au întâmpinat de dimineață și mulți dintre ei, alături de credincioșii vârstnici, s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Îi mulțumim Domnului pentru toate, Îl rugăm să ne ajute și nouă să fim mai harnici și mai darnici, mai credincioși și mai responsabili”, a subliniat Părintele Episcop Lucian.

În Parohia Valeadeni, pe temelia vechii biserici s-a construit cea nouă din piatră şi cărămidă în vara anului 1909, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”. Pictura datează din 1973-1974 şi a fost executată de Elvira Dăscălescu. Biserica a fost sfințită la 12 octombrie 1975 de către Mitropolitul Nicolae Corneanu.