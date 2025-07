Bucurie duhovnicească la așezământul monahal de la Stăncilova

La sărbătoarea Soborul Sfinților Apostoli, 30 iunie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost alături de obștea monahală și de credincioșii de la Stăncilova, județul Caraș‑Severin.

Până în urmă cu doi ani, localitatea Stăncilova din județul Caraș‑Severin a fost filie la Parohia Șopotu Nou din Protopopiatul Băile Herculane, iar aici se săvârșeau, mai rar, sfinte slujbe în biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Din 1 iulie 2023, părintele Atanasie Alboni, împreună cu câteva maici, a venit în acest loc și cu binecuvântarea Părintelui Episcop Lucian a început să contureze un ansamblu monahal. Biserica parohială a devenit biserica principală a schitului nou înființat și s‑au demarat lucrări la corpul de chilii și alte dependințe, dar și la un paraclis mai mic.

Luni, 30 iunie, la al doilea hram, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a venit să binecuvânteze aceste lucrări ce au fost finalizate. Ierarhul a binecuvântat paraclisul cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, dar și o troiță de lemn ridicată aici, iar în continuare, la un Altar de vară, a oficiat Sfânta Liturghie alături de un numeros sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic Ethos al Episcopiei Caransebeșului.

„Ne bucurăm foarte mult, căci de Soborul Sfinților Apostoli am poposit aici și am slujit Sfânta Liturghie la Stăncilova, în comuna Șopotu Nou, unde în urmă cu doi ani s‑a înființat un așezământ monahal. Am avut aici o biserică de filie pentru că Stăncilova a aparținut Parohiei Șopotu Nou. Ea a fost târnosită în anul 2015 și este închinată Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Sigur, din când în când se slujea Sfânta Liturghie și se oficiau celelalte laude ale Bisericii noastre, dar preotul paroh din Șopotu Nou se îngrijea mai mult de parohia propriu zisă, de biserica din centrul satului. Părintele Atanasie, în urmă cu doi ani, a venit de la Mănăstirea Brebu și împreună cu sfinția sa au venit și două maici și iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, de doi ani avem aici, în comuna Șopotu Nou, în filia Stăncilova, un așezământ monahal. Biserica de filie s‑a transformat în biserică mănăstirească și în jurul Bisericii Sfinților Apostoli Petru și Pavel s‑a ridicat un ansamblu monahal în cadrul căruia avem și un paraclis închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, a explicat Părintele Episcop Lucian.

Au fost prezente la această sărbătoare autoritățile locale, credincioși din întreaga Vale a Almăjului și nu numai. „Acest așezământ monahal este închinat sărbătorii Soborului Sfinților Apostoli, pentru că îi avem pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel ca ocrotitorii acestei biserici, dar în Șopotu Nou avem o biserică parohială închinată Sfântului Apostol Toma, iar în 2015, când am târnosit această biserică, am fost chiar la sărbătoarea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, în 18 octombrie. Prin urmare, am socotit de bine ca hramul acestui așezământ monahal să nu fie în 29 iunie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ci să fie în 30 iunie, de sărbătoarea Soborului celor 12 Apostoli”, a mai afirmat ierarhul.

După Sfânta Liturghie Preasfințitul Părinte Lucian a oferit Ordinul eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea”, clasa a II‑a pentru mireni, lui Iosif Brebu, primarul comunei Șopotu Nou, și lui Baba Păun, primar onorific. De asemenea, tuturor ctitorilor și binefăcătorilor le‑a oferit diplome de recunoștință.

În anul 2023 s‑a aprobat înființarea Schitului „Sfinții Apostoli” pe lângă biserica din filia Stăncilova, fiind numit schit misionar de maici. În data de 5 februarie 2024 a fost adusă o copie a icoanei Maicii Domnului “Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț, ca să fie veghetoare asupra credincioșilor din comuna Șopotu Nou și satele învecinate. Pe lângă construcția corpului de chilii și slujbele de la biserică, obștea schitului se implică în activități social‑filantropice și cu tinerii din comuna Șopotu Nou.