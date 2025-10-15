Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Bucurie duhovnicească la Mănăstirea Nera din județul Caraș‑Severin

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Arhid. Pavel Canea,   Darius Herea - 15 Octombrie 2025

La sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, 14 octombrie, Mănăstirea Nera din județul Caraș‑Severin și‑a prăznuit ocrotitoarea. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, în paraclisul cu hramul „Buna Vestire”.

La această bucurie duhovnicească au fost prezenți numeroși credincioși din Banat, precum și din alte zone ale țării, mulți dintre aceștia, alături de întreaga obște, împărtășindu-se cu Trupul şi Sângele Mântuitorului. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Credincioșii prezenți au avut bucuria să se închine la veșmântul Cuvioasei Parascheva. La 5 octombrie 2001, Mănăstirea Nera a primit în dar, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, un rând din veşmintele folosite la acoperirea sfintelor moaşte ale Cuvioasei Parascheva de la Iași.

„În acest an al Centenarului Patriarhiei Române, am ales ca, la sărbătoarea Cuvioasei maicii noastre Parascheva, să slujim Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Nera, una dintre cele mai frumoase și mai mari mănăstiri din Banat și chiar din țara noastră. Aici se nevoiesc, se ostenesc și se roagă peste 100 de maici, îndrumate de părintele duhovnic Teofan. Îi mulțumim Domnului pentru că ne‑a binecuvântat cu mai multe mănăstiri și schituri. Avem în Banatul Montan peste 20 de așezăminte monahale, dintre care Mănăstirea Nera se remarcă de departe ca fiind cea mai importantă. Este o mănăstire care de la început a împletit rugăciunea cu munca”, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

Mănăstirea Nera, așezământul monahal cu cea mai mare obște din vestul țării, aflată sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Parascheva, se află la 20 km de Oraviţa, în Munţii Locvei, în apropierea localităţii Sasca Montană, pe malul stâng al râului Nera. Principalul ctitor al aşezământului monahal este dr. Pavel Chirilă. Maicile de aici se ostenesc în permanență atât pentru viața duhovnicească, cât și pentru ajutorarea celor bolnavi, întrucât în această mănăstire se prepară şi produse naturiste pentru tratarea unor afecţiuni trupeşti, dar şi pentru consum alimentar. Povățuitor duhovnicesc al obștii este părintele protosinghel Teofan Munteanu, iar stareță este monahia Dositeia Constantin.

