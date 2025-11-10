Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Bucurie și binecuvântare la hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Gura Humorului

Știri
Un articol de: Irina Ursachi - 10 Noiembrie 2025

Împlinirea a 140 de ani de la primirea veșmântului luminos al sfințirii de către lăcașul de cult cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Gura Humorului a însemnat prilej de comuniune în rugăciune pentru credincioșii celei dintâi biserici ortodoxe din orașul aflat la poalele Obcinilor Bucovinei. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preasfinția Sa a liturghisit înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte pr. Dimitrie Horga, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; pr. Ștefan Mihalcea, consilier eparhial al Sectorului media și comunicare; pr. Adrian Popa, consilier al Sectorului colportaj bisericesc, și pr. Minu Mititelu, protoiereu al Protopopiatului Suceava II.

După citirea fragmentului Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a adus în atenție modul în care sunt reprezentați Sfinții Arhangheli în iconografia ortodoxă. De asemenea, a punctat cât de importantă este menținerea echilibrului, mai ales al celui lăuntric: „În toate ale noastre, în familie, în școală, la locul de muncă, să ținem împreună rigurozitatea cu pogorământul, dreptatea cu îngăduința, exigența cu atenția la neputințele oamenilor”.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii sfântului lăcaș trecuți la Domnul.

Părintele paroh Viorel Ilișoi, consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a adus la lumină file importante din istoria parohiei, evidențiind eforturile înaintașilor în ceea ce a însemnat ridicarea, renovarea și înfrumusețarea Casei lui Dumnezeu și a mulțumit ierarhilor eparhiei, precum și tuturor celor ce s‑au ostenit și jertfit pentru lucrarea Bisericii.

 

 

