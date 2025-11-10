Bucurie și binecuvântare la hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Gura Humorului

Împlinirea a 140 de ani de la primirea veșmântului luminos al sfințirii de către lăcașul de cult cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Gura Humorului a însemnat prilej de comuniune în rugăciune pentru credincioșii celei dintâi biserici ortodoxe din orașul aflat la poalele Obcinilor Bucovinei. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preasfinția Sa a liturghisit înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte pr. Dimitrie Horga, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; pr. Ștefan Mihalcea, consilier eparhial al Sectorului media și comunicare; pr. Adrian Popa, consilier al Sectorului colportaj bisericesc, și pr. Minu Mititelu, protoiereu al Protopopiatului Suceava II.

După citirea fragmentului Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a adus în atenție modul în care sunt reprezentați Sfinții Arhangheli în iconografia ortodoxă. De asemenea, a punctat cât de importantă este menținerea echilibrului, mai ales al celui lăuntric: „În toate ale noastre, în familie, în școală, la locul de muncă, să ținem împreună rigurozitatea cu pogorământul, dreptatea cu îngăduința, exigența cu atenția la neputințele oamenilor”.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii sfântului lăcaș trecuți la Domnul.

Părintele paroh Viorel Ilișoi, consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a adus la lumină file importante din istoria parohiei, evidențiind eforturile înaintașilor în ceea ce a însemnat ridicarea, renovarea și înfrumusețarea Casei lui Dumnezeu și a mulțumit ierarhilor eparhiei, precum și tuturor celor ce s‑au ostenit și jertfit pentru lucrarea Bisericii.