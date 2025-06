Bursieri Erasmus în vizită la Facultatea de Teologie din Bucureşti

În perioada 10‑22 iunie 2025, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București găzduiește, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cinci studenți teologi din spațiul germanofon, aflați în România cu burse Erasmus pentru semestrul al doilea al anului universitar 2024‑2025.

Componenta principală a vizitei de studiu a celor cinci studenți la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a fost reprezentată de o serie de prelegeri susținute, în limba germană și engleză, de o serie de cadre didactice ale instituției: lect. dr. Octavian Gordon, Greek Inscriptions in Orthodox Icons; pr. prof. dr. Mihail Săsăujan, Die Rumänische Orthodoxe Kirche während der Zeit des Kommunismus; pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, Das Leben in Christus als Voraussetzung der Erneuerung des menschlichen Lebens; conf. dr. Alexandru Mihăilă, Die Exegese des Psalmen textes in den byzantinischen Randpsalterien; pr. lect. dr. Cosmin Daniel Pricop, Aspekte der Bibelauslegung im orthodox‑theologischen Milieu; lect. dr. Adrian Carabă, Ausdrucksformen der byzantinischen Symphonia am Beispiel des Hofzeremoniells.

Mai multe informaţii despre această vizită ne‑a oferit părintele lect. dr. Cosmin Daniel Pricop, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti: „Prelegerile susținute de cadrele didactice deschid perspectivele studenților oaspeți asupra unor domenii diverse ale teologiei ortodoxe, de la Epigrafie la Istoria Bisericii Ortodoxe Române, de la Patristică și Bizanț la Studiul Vechiului și Noului Testament. De asemenea, această inițiativă, pe care facultatea din București speră să o continue și în anii următori, reprezintă un semnal clar în ceea ce privește dorința de profilare a instituției de învățământ superior ca un spațiu al performanței și calității academice, al deschiderii internaționale și excelenței didactice”.

Pe lângă audierea de prelegeri la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, stagiul celor cinci studenți este completat și de vizite la obiective importante ale culturii și spiritualității ortodoxe românești din Capitală și din apropierea ei (mănăstiri, schituri, așezăminte).