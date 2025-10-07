Campania „Donează din inimă, dăruiește viață”, la a treia ediție

Parohia „Înălțarea Domnului”‑Drumul Taberei din sectorul 6 al Capitalei a găzduit marți dimineața, 7 octombrie, cea de‑a treia ediție a campaniei de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește viață”. Ca de fiecare dată, acțiunea a fost rodul colaborării dintre Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale și Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”, desfășurându‑se cu sprijinul Centrului de îngrijire Luxab West.

Campania umanitară a debutat la începutul lunii iunie, ajungând marți la a treia ediție. Numeroase persoane, preponderent enoriași ai parohiei‑gazdă, au venit în sprijinul semenilor aflați în suferință pentru a oferi sângele de care atât de multe spitale au permanentă nevoie.

Părintele Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”, ne‑a vorbit despre specificul acestei ediții și despre intenția ca această campanie să devină una permanentă, bazându‑se pe sprijinul repetat al donatorilor de la edițiile anterioare: „Ne aflăm la a treia ediție a campaniei «Donează din inimă, dăruiește viață». De la o ediție la alta învățăm și noi lucruri noi și observăm că oamenii sunt tot mai receptivi. Am căutat să facem mai cunoscută această acțiune și, deja, la această a treia ediție avem donatori care au luat parte și la ediția întâi, pentru că donarea de sânge poate fi efectuată la o perioadă de minim 56 de zile. Suntem acum în Drumul Taberei, la Parohia «Înălțarea Domnului», unde părintele paroh, împreună cu părintele coslujitor, ne‑au oferit condiții foarte bune pentru desfășurarea acțiunii. Cei de la Centrul de Transfuzie Sanguină al MApN s‑au declarat mulțumiți încă de la ora 9:30, afirmând că deja s‑a colectat o cantitate suficientă de sânge. Suntem foarte bucuroși că oamenii conștientizează importanța sângelui, un lucru ce nu se poate cumpăra, dar se poate dărui din dragoste față de aproapele. Recomandarea Centrului de Transfuzie și a medicilor care vin și supervizează activitatea aceasta este să facem colecte mai mici, dar dese, pentru că cel mai bun depozit al sângelui este corpul uman. Având în vedere că un om poate dona de până la 4‑5 ori pe an, donatorii pot reveni la aceste acțiuni, mai ales că acest gest este unul foarte sănătos pentru organism. Credem că vom realiza un portofoliu considerabil, astfel încât această campanie să nu aibă un final, ci să se perpetueze de acum înainte în cât mai multe ediții”.

Totodată, despre importanța actului de a dona sânge ne‑a spus câteva cuvinte și părintele paroh Mihail Ivan: „Pentru noi este important că suntem implicați în această acțiune. Mi se pare foarte frumos faptul că nu știm unde ajunge sângele pe care îl donăm, în sensul că nu îi cunoaștem pe cei cărora le facem binele. Spitalele au permanent nevoie de sânge pentru operații, pentru accidente, dar și pentru tratamentele oncologice. Sângele nu poate fi fabricat artificial, ci există doar prin bunăvoința oamenilor care acceptă să doneze. Printr‑o singură donare, putem ajuta trei sau patru persoane diferite. Multe persoane din parohie au răspuns fără să stea pe gânduri la chemarea de a dona. Cred că astfel de acțiuni ar trebui repetate pentru că, în cadrul celor organizate aici, la biserică, nu există un timp de așteptare. Acest lucru este deosebit de folositor pentru că oamenii sunt ocupați cu serviciul, cu probleme și grijile cotidiene. Prin această acțiune am venit mai aproape de oameni, astfel încât ei să poată săvârși fapta bună cu mai multă ușurință”.

Următoarea ediție a campaniei se va desfășura la începutul lunii noiembrie la Clubul Sportiv Rapid București.