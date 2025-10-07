Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Campania „Donează din inimă, dăruiește viață”, la a treia ediție

Campania „Donează din inimă, dăruiește viață”, la a treia ediție

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 07 Octombrie 2025

Parohia „Înălțarea Domnului”‑Drumul Taberei din sectorul 6 al Capitalei a găzduit marți dimineața, 7 octombrie, cea de‑a treia ediție a campaniei de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește viață”. Ca de fiecare dată, acțiunea a fost rodul colaborării dintre Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale și Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”, desfășurându‑se cu sprijinul Centrului de îngrijire Luxab West.

Campania umanitară a debutat la începutul lunii iunie, ajungând marți la a treia ediție. Numeroase persoane, preponderent enoriași ai parohiei‑gazdă, au venit în sprijinul semenilor aflați în suferință pentru a oferi sângele de care atât de multe spitale au permanentă nevoie.

Părintele Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”, ne‑a vorbit despre specificul acestei ediții și despre intenția ca această campanie să devină una permanentă, bazându‑se pe sprijinul repetat al donatorilor de la edițiile anterioare: „Ne aflăm la a treia ediție a campaniei «Donează din inimă, dăruiește viață». De la o ediție la alta învățăm și noi lucruri noi și observăm că oamenii sunt tot mai receptivi. Am căutat să facem mai cunoscută această acțiune și, deja, la această a treia ediție avem donatori care au luat parte și la ediția întâi, pentru că donarea de sânge poate fi efectuată la o perioadă de minim 56 de zile. Suntem acum în Drumul Taberei, la Parohia «Înălțarea Domnului», unde părintele paroh, împreună cu părintele coslujitor, ne‑au oferit condiții foarte bune pentru desfășurarea acțiunii. Cei de la Centrul de Transfuzie Sanguină al MApN s‑au declarat mulțumiți încă de la ora 9:30, afirmând că deja s‑a colectat o cantitate suficientă de sânge. Suntem foarte bucuroși că oamenii conștientizează importanța sângelui, un lucru ce nu se poate cumpăra, dar se poate dărui din dragoste față de aproapele. Recomandarea Centrului de Transfuzie și a medicilor care vin și supervizează activitatea aceasta este să facem colecte mai mici, dar dese, pentru că cel mai bun depozit al sângelui este corpul uman. Având în vedere că un om poate dona de până la 4‑5 ori pe an, donatorii pot reveni la aceste acțiuni, mai ales că acest gest este unul foarte sănătos pentru organism. Credem că vom realiza un portofoliu considerabil, astfel încât această campanie să nu aibă un final, ci să se perpetueze de acum înainte în cât mai multe ediții”.

Totodată, despre importanța actului de a dona sânge ne‑a spus câteva cuvinte și părintele paroh Mihail Ivan: „Pentru noi este important că suntem implicați în această acțiune. Mi se pare foarte frumos faptul că nu știm unde ajunge sângele pe care îl donăm, în sensul că nu îi cunoaștem pe cei cărora le facem binele. Spitalele au permanent nevoie de sânge pentru operații, pentru accidente, dar și pentru tratamentele oncologice. Sângele nu poate fi fabricat artificial, ci există doar prin bunăvoința oamenilor care acceptă să doneze. Printr‑o singură donare, putem ajuta trei sau patru persoane diferite. Multe persoane din parohie au răspuns fără să stea pe gânduri la chemarea de a dona. Cred că astfel de acțiuni ar trebui repetate pentru că, în cadrul celor organizate aici, la biserică, nu există un timp de așteptare. Acest lucru este deosebit de folositor pentru că oamenii sunt ocupați cu serviciul, cu probleme și grijile cotidiene. Prin această acțiune am venit mai aproape de oameni, astfel încât ei să poată săvârși fapta bună cu mai multă ușurință”.

Următoarea ediție a campaniei se va desfășura la începutul lunii noiembrie la Clubul Sportiv Rapid București.

 

Citeşte mai multe despre:   campanie  -   donare de sange
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Oaspeți din Norvegia în vizită la București Știri
    Oaspeți din Norvegia în vizită la București

    Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a primit astăzi, 7 octombrie 2025, la Palatul Patriarhiei, pe Berit Lanke, coordonatoarea Fundației „Mia Casa Trondheim” din Norvegia.

    07 Oct, 2025
  • Biserica Parohiei Țintești din județul Buzău a fost târnosită Știri
    Biserica Parohiei Țintești din județul Buzău a fost târnosită

    Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit duminică, 5 octombrie, biserica parohiei buzoiene Țintești, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, după ce a trecut printr‑un amplu proces de consolidare și restaurare în anii 2023‑2024.

    07 Oct, 2025
  • Cinstirea Sfinților Cuvioși Daniil și Misail la Mănăstirea Turnu Știri
    Cinstirea Sfinților Cuvioși Daniil și Misail la Mănăstirea Turnu

    „Retrași în pustnicie pe muntele Turnu, Sfinții Cuvioși Daniil și Misail au dus o viață de rugăciune neîncetată, asceză și smerenie adâncă”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 5 octombrie, în ziua prăznuirii primilor sihaștri cunoscuți de la Mănăstirea Turnu. În această zi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Turnu din județul Vâlcea.

    07 Oct, 2025
TOP 6 Știri