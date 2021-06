Campanie de donare de sânge la Academia de Poliţie din Bucureşti

În data de 16 iunie s‑a încheiat cea de‑a 20‑a ediţie a campaniei „Donează sânge, salvează o viaţă!”, desfăşurată de Voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale cu sprijinul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti. La această ediţie au participat peste 1.000 de voluntari din cadrul instituţiei de învăţământ şi de la Clubul Sportiv „Dinamo”.

În perioada 12 mai - 16 iunie, în fiecare zi de miercuri, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale și Centrul de Transfuzie Sanguină București, au organizat acţiuni de donare de sânge în cadrul campaniei umanitare „Donează sânge, salvează o viaţă!”, desfăşurată la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Gazda celei de‑a 20‑a ediţii a campaniei de donare de sânge a fost Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Capitală. Pe parcursul celor şapte săptămâni ale acestei campanii, peste 1.000 de voluntari dintre studenţii şi cadrele didactice ale instituţiei de învăţământ, precum şi dintre sportivii legitimaţi la Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti din subordinea Ministerului Afacerilor Interne au răspuns apelului umanitar şi s‑au prezentat la sediul academiei pentru a dona sânge.

„Academia de Poliţie s‑a alăturat acestui proiect din anul 2013, la iniţiativa Patriarhiei Române. De atunci am înţeles mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi ne‑am alăturat acestui demers, pentru a‑i sprijini pe semenii aflaţi în suferinţă. În fiecare an am participat la aceste campanii de donare de sânge. În pandemie, studenţii noştri s‑au mobilizat mai bine, reuşind pe parcursul ediţiei din acest an să adunăm peste 1.000 de donatori. Este nevoie de sânge în spitale. Fiecare picătură de sânge este importantă, iar prin această campanie studenţii au avut ocazia să salveze oamenii prin sângele lor”, a declarat pentru TRINITAS TV comisarul‑şef Nicolae‑David Ungureanu, rectorul Academiei de Poliţie bucureştene.

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale, coordonaţi de părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, s‑au ocupat de organizarea evenimentului şi au asigurat pentru donatori produse alimentare, apă, ceai şi cafea, sprijinind totodată personalul medical în cadrul acţiunii de recoltare de sânge. În cele 20 de ediţii ale campaniei de donare de sânge, care a debutat în anul 2013, a fost recoltată o cantitate de peste 20.000 de litri de sânge, de la un număr de peste 36.000 de donatori.