Cea mai vârstnică studentă din România, sărbătorită la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Amalia-Susana Tușa (Lupaș-Birza), studentă a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a împlinit 90 de ani, sâmbătă, 14 februarie, fiind, în prezent cea mai vârstnică studentă a Universității „Babeș-Bolyai” și, potrivit datelor publice, cea mai vârstnică studentă din România.

Studenta nonagenară a fost sărbătorită luni, 16 februarie, de comunitatea academică a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost un prilej de comuniune cu profesorii, colegii și personalul administrativ. La finalul întâlnirii, doamna Amalia s-a retras în paraclisul instituției, unde a înălțat o rugăciune de mulțumire către Dumnezeu, pentru darul vieții și pentru toate binefacerile revărsate asupra sa.

„Eu tot timpul mă rog. Psalmii îmi plac foarte mult. Psalmul 50 îl știu pe de rost, pe ceilalți îi citesc. Știu și multe rugăciuni, chiar și pentru preoți, când spun: «Doamne, să ne ferești de rău pe noi și pe preoții noștri»”, a mărturisit doamna Amalia.

Născută la 14 februarie 1936, la Cluj, într-o familie credincioasă, a urmat studiile liceale pe care le-a absolvit cu media generală 10. În anul 1949, tatăl său a fost condamnat politic de regimul comunist, fapt care i-a îngrădit accesul la studii superioare. S-a căsătorit, a întemeiat o familie, fiind binecuvântată cu un băiat, și a activat profesional în sectorul TESA, unde a îndeplinit și funcția de șefă de sindicat, implicându-se activ în viața instituției în care a lucrat.

În 2023, la vârsta de 87 de ani, s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, la specializarea Teologie Didactică, iar în prezent, este în ultimul an de studiu și își pregătește lucrarea de licență la disciplina Studiul Vechiului Testament, sub coordonarea pr. lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa. Tema cercetării sale vizează două dintre matriarhele Vechiului Testament, Rahela și Lia.