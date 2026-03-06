Centru de tineret în Coveş, Sibiu, în cadrul unui proiect al Patriarhiei Române

În localitatea Coveş din judeţul Sibiu s‑a deschis miercuri, 4 martie, Centrul de tineret din cadrul proiectului Centrul Național de Activități cu Tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” al Patriarhiei Române. Aici, 50 de copii vor participa la activităţile din cadrul proiectului iniţiat la nivel naţional.

La deschiderea Centrului de tineret din Coveş au participat pr. Florin Ţânţ, protopopul de Agnita, preotul paroh din Coveş şi responsabilul centrului, Răzvan Oros, reprezentanți ai Primăriei Agnita, ai instituțiilor de învățământ din care provin beneficiarii activităţilor din cadrul proiectului, părinți și cei 50 de copii înscrişi în proiect, informează Mitropolia Ardealului.

Evenimentul a debutat cu o prezentare a proiectului, realizată de pr. Răzvan Oros, care a evidențiat obiectivele, etapele și impactul preconizat asupra dezvoltării tinerilor implicați. În continuare, pr. Florin Țânț a transmis binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, și a subliniat importanța implicării Bisericii și a comunității în susținerea tinerilor, punctând câteva aspecte esențiale ale proiectului. Apoi, prof. Marinela Floriţă, directorul Școlii Gimnaziale „D. Teutsch” din Agnita, a vorbit despre oportunităţile oferite de acest proiect şi a exprimat dorinţa de a se implica în desfăşurarea programelor şi de a veni în sprijinul celor implicaţi în activităţi, având o experiență îndelungată în lucrul cu tinerii.

Evenimentul s‑a încheiat cu un prim atelier de cunoaștere, coordonat de prezbitera Silvia‑Raluca Oros. Atelierul a oferit copiilor oportunitatea de a interacționa, de a lega primele prietenii și de a face primii pași într‑un proiect menit să ofere sprijin, încredere și perspective noi pentru viitor. Feedbackul acestora a fost unul pozitiv, copiii așteptând cu nerăbdare următoarele întâlniri.

Cinci centre de tineret în eparhie

În Arhiepiscopia Sibiului vor funcţiona cinci centre de tineret în cadrul proiectului Patriarhiei Române. În total, 250 de copii din parohii ale Arhiepiscopiei Sibiului vor fi implicaţi în diferite activităţi ale proiectului inițiat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi cofinanţat de Uniunea Europeană. Proiectul cuprinde construirea unui centru multifunctional cu dotări sportive şi culturale în oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, şi desfăşurarea de activităţi pentru 5.850 de copii din grupul‑ţintă.