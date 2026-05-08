Cerc pedagogic de religie la Centrul de evenimente „Agora”

Data: 08 Mai 2026

Cercul pedagogic reunit al profesorilor de religie ortodoxă din Iași, susținut la Centrul de evenimente „Agora”, luni, 5 mai, s‑a dovedit a fi o ediție de colecție. Dezbaterea intitulată: „Chipul femeii între jertfă și lumină: reconstrucția identității feminine între tradiție și modernitate”, a avut ca invitați personalități marcante ale vieții culturale românești.

La eveniment au conferențiat prof. univ. dr. Nicu Gavriluță de la Facultatea de Filosofie și Științe Social‑Politice, pr. conf. dr. Paul‑Cezar Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae”, și Liana Stanciu, realizator de emisiuni radio și TV. Întâlnirea a fost coordonată de prof. dr. Denisia Elena Mănoiu, inspector școlar pentru disciplina religie.

Manifestarea s‑a înscris în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ dedicat sfintelor femei din calendarul Bisericii Ortodoxe, reunind peste 100 de cadre didactice într‑o dezbatere profundă despre rolul femeii în societatea contemporană.

De asemenea, holul Centrului „Agora” a găzduit o expoziție dedicată Sfintelor femei, expoziție realizată de elevii Secției patrimoniu cultural a Seminarului Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași și de elevi talentați din școlile de masă. Un moment de mare încărcătură patriotică şi emoțională a fost oferit de Corul de suflători al Universității de Artă „George Enescu”, condus de dirijor, prof. dr. Sandu Sergiu, și Corul Basileus al seminarului ieșean, dirijat de arhid. prof. Ursache Mihai.