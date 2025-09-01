Cinstire adusă Botezătorului Domnului în parohia buzoiană Siriu

Vineri, 29 august, la sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii Parohiei Siriu s‑au bucurat de prezența în mijlocul lor a Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, înconjurat de un sobor de clerici din care au făcut parte părintele protoiereu Paul Gavrilă de la Protopopiatul Pătârlagele; părintele paroh Ciprian Dinu‑Silivestru; arhidiaconul Daniel Dumitrică, secretar eparhial, precum şi alţi clerici.

În cuvântul de învățătură rostit, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a vorbit despre misiunea unică a Sfântului Ioan Botezătorul, care a fost puntea de legătură între Vechiul și Noul Testament și Înaintemergător al Mântuitorului Iisus Hristos. Înaltpreasfinția Sa a subliniat curajul și dreptatea Sfântului Ioan, care a mustrat păcatul chiar și în fața puternicilor vremii, plătind cu propria viață pentru adevăr. De asemenea, chiriarhul i‑a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul acestui mare profet printr‑o viață de pocăință, prin rugăciune curată și prin credință sinceră, amintind că numai așa harul lui Dumnezeu devine lucrător în sufletul fiecăruia.

La momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Alexandru Suditu a fost hirotonit diacon, iar, la finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a oficiat un Trisaghion la mormântul fostului preot paroh Pamfil Leau, care a trecut la cele veșnice în data de 22 februarie 2025.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic‑misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.