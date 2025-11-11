Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cinstire adusă Sfântului Nectarie la Buzău

Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 11 Noiembrie 2025

Credincioșii buzoieni au venit în număr mare duminică, 9 noiembrie, la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiu pentru a aduce cinstire Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, unul dintre ocrotitorii lăcașului de cult. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu pr. Dan Necula, consilier eparhial și eclesiarh al catedralei buzoiene, pr. Costică Panaite, director al Editurii eparhiale, precum și alți preoți și diaconi.

La momentele rânduite din cadrul slujbei, arhidiaconul Daniel Dumitrică, secretar eparhial și profesor de muzică bisericească la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”, a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Buzău, Protoieria Buzău I, iar teologul Anastasie Ion a primit hirotonia întru diacon, pe seama Catedralei Arhiepiscopale din Buzău.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre Sfântul Ierarh Nectarie, făcătorul de minuni, care a trăit cu smerenie și dragoste față de aproapele, răspunzând cu bunătate la nedreptățile și calomniile din viața lui. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corala „Pr. Antofie Radu” a Catedralei Arhiepiscopale.

Cu acest prilej, credincioșii s-au putut închina la racla care adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Nectarie de la Eghina, așezată în baldachinul din pronaosul lăcașului de rugăciune încă din anul 2016.

 

