Cinstire adusă Sfântului Nectarie la Buzău

Credincioșii buzoieni au venit în număr mare duminică, 9 noiembrie, la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiu pentru a aduce cinstire Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, unul dintre ocrotitorii lăcașului de cult. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu pr. Dan Necula, consilier eparhial și eclesiarh al catedralei buzoiene, pr. Costică Panaite, director al Editurii eparhiale, precum și alți preoți și diaconi.

La momentele rânduite din cadrul slujbei, arhidiaconul Daniel Dumitrică, secretar eparhial și profesor de muzică bisericească la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”, a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Buzău, Protoieria Buzău I, iar teologul Anastasie Ion a primit hirotonia întru diacon, pe seama Catedralei Arhiepiscopale din Buzău.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre Sfântul Ierarh Nectarie, făcătorul de minuni, care a trăit cu smerenie și dragoste față de aproapele, răspunzând cu bunătate la nedreptățile și calomniile din viața lui. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corala „Pr. Antofie Radu” a Catedralei Arhiepiscopale.

Cu acest prilej, credincioșii s-au putut închina la racla care adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Nectarie de la Eghina, așezată în baldachinul din pronaosul lăcașului de rugăciune încă din anul 2016.