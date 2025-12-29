Cinstirea ocrotitorului Episcopiei Severinului și Strehaiei

În ziua Soborului Maicii Domnului și a Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana, 26 decembrie, Episcopia Severinului și Strehaiei a îmbrăcat haine de sărbătoare, serbându‑și ocrotitorul spiritual.

La Catedrala Episcopală din Drobeta‑Turnu Severin, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, şi Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei. Împreună cu ierarhii a slujit şi un impresionant sobor alcătuit din slujitorii Catedralei Episcopale, preoți și diaconi, preoți delegați ai Centrului eparhial, stareți ai mănăstirilor mehedințene și părinții protoierei.

Răspunsurile din timpul Sfintei Liturghii au fost date de către Corul Kinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei, dirijat de către părintele Iulian Pruiu.

În timpul chinonicului, rapsodul Ion Creţeanu, tezaur uman viu, a interpretat un colaj de cântece religioase.

La final, părintele Lucian Manolea de la Parohia Vânători, secretar al Protopopiatul Vânju‑Mare, a fost hirotesit în rangul de iconom‑stavrofor, iar diaconul Claudiu‑Haralambie Cârştelu, slujitor al Catedralei Episcopale, a fost hirotesit arhidiacon.

În cuvântul de învățătură, Preasfinţitul Părinte Lucian a fost scos în evidenţă faptul că la „plinirea vremii” Dumnezeu a ales dintre femei pe Sfânta Fecioară Maria pentru a fi împreună lucrătoare la planul de mântuire a neamului omenesc şi prin Ea să aducă în lume pe Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În încheiere, toţi cei prezenţi, cler şi credincioşi, au cântat „La mulţi ani!” Preasfinţitului Părinte Episcop Nicodim. Ierarhul a mulţumit tuturor celor prezenţi: oficialităţi, cler şi credincioşi, pentru rugăciunea ridicată înaintea lui Dumnezeu la această Sfântă Liturghie.

„Este de datoria noastră să mulţumim în primul rând lui Dumnezeu, pentru că în pelerinajul pe care îl parcurgem în această viaţă fiecare dintre noi, ne face parte şi de bucurii. Între bucurii se numără şi aceste momente duhovniceşti, sărbătorile acestea pe care noi le‑am numit de iarnă (...). Poporul român le‑a trăit de secole. Au trăit în comuniune având praznice în satele, în parohiile unde au fost rânduiţi să se nască, să‑şi petreacă paşii vieţii şi apoi să se îndrepte cu nădejdea învierii spre Împărăţia lui Dumnezeu”, a spus PS Părinte Episcop Nicodim.

Sfântul Nicodim este cinstit în chip deosebit pe meleagurile mehendințene, fiind reorganizatorul vieţii monahale de la nord de Dunăre. Mănăstirea Vodița este prima mănăstire înălţată de Sfântul Nicodim pe teritoriul Țării Românești. Tot de numele său este legată şi începerea vieţii monahale la alte trei mănăstiri din eparhie: Topolniţa, Coşuştea Crivelnic şi Gura Motrului. Sfântul a întemeiat şi alte biserici în ţinuturile Mehedinţiului, iar din timpul său oamenii ţin sărbătoarea numită Ciumarca, ce aminteşte de minunile vindecărilor de ciumă pe care Sfântul le‑a săvârşit.