Cinstirea Sfinților Cuvioși Daniil și Misail la Mănăstirea Turnu

Data: 07 Octombrie 2025

„Retrași în pustnicie pe muntele Turnu, Sfinții Cuvioși Daniil și Misail au dus o viață de rugăciune neîncetată, asceză și smerenie adâncă”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 5 octombrie, în ziua prăznuirii primilor sihaștri cunoscuți de la Mănăstirea Turnu. În această zi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Turnu din județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie a mai spus despre Sfinții Cuvioși Daniil și Misail că „preocuparea principală a vieții celor doi sfinți a fost trăirea isihastă, întâlnirea cu Dumnezeu în taina rugăciunii. Retrași în chiliile săpate în stâncă, rugăciunea inimii a devenit pentru aceaștia respirație duhovnicească”.

La finalul Sfintei Liturghii, chiriarhul l‑a hirotesit întru arhimandrit pe părintele protosinghel Misail Dumitrașcu, starețul Mănăstirii Turnu și Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Râmnicului, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro.

 

