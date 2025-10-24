Comemorarea Episcopului Filothei Pârșoi la Schitul Berca din județul Buzău

Episcopul Filothei Pârșoi a fost comemorat joi, 23 octombrie 2025, la Schitul Berca din județul Buzău, cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la mutarea sa la Domnul. Manifestarea dedicată memoriei vrednicului ierarh a constat în momente liturgice și culturale.

La începutul zilei, ierarhul Eparhiei Buzăului din perioada 1850‑1859 a fost pomenit în rugăciune prin slujba Parastasului. Această rânduială a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, împreună cu pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, și pr. Marius‑Daniel Ciobotă, consilier la Sectorul cultural și comunicații media, în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Schitului Berca.

Programul a continuat cu un simpozion istoric în sala de conferințe a așezământului monahal, care i‑a avut ca invitați pe pr. dr. Nicolae Moraru, profesor la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, și dr. Romeo‑Valentin Muscă, director al Muzeului Vrancei. În deschidere, părintele consilier Marius‑Daniel Ciobotă a precizat că evenimentul și‑a propus să promoveze multitudinea realizărilor ierarhului Filothei, umbrite de istoricii vremii, încât exemplul său de cârmuire rodnică să fie cunoscut și urmat de clericii actuali, dar și de cei de mâine.

În prezența preoților din protoieriile buzoiene, pr. Nicolae Moraru a susținut comunicarea intitulată „Episcopul Filothei - susținător al culturii și patriot luminat”, la începutul căreia a descris perioada pașoptistă, în timpul căreia arhiereul comemorat și‑a desfășurat activitatea, și a punctat reperele biografice definitorii. Părintele profesor a prezentat roadele eforturilor depuse de viitorul Episcop Filothei, în timpul ascultărilor sale de econom al Episcopiei Buzăului și de egumen al Schitului Berca. În această vreme s‑a îngrijit de buna funcționare a școlii pentru pregătirea viitorilor candidați la hirotonie, organizată în cadrul așezământului monastic, devenit un loc de pribegie, dar și de bună adăpostire a educației, și a fost implicat în redobândirea Tezaurului de la Pietroasa. Preocupările culturale s‑au concretizat prin procurarea unei noi tiparnițe, între anii 1852 și 1857 fiind tipărite 30 de titluri, printre care se numără Biblia de la Buzău (1854‑1856), și prin solicitarea ca fiecare parohie să dețină o bibliotecă, iar preotul să fie învățător în sat pentru îndreptarea moravurilor din societate. Ca patriot luminat, Episcopul Filothei Pârșoi a fost evocat de către părintele conferențiar în contextul participării sale la Adunările ad‑hoc din anul 1857, referitoare la realizarea idealului național al secolului al XIX‑lea: Unirea Principatelor Române. În acest context, a trimis o circulară preoților, prin care îi îndemna la rugăciune pentru unire, afirmând despre Crucea lui Hristos că este semnul unirii și al înfrățirii românilor, simbolul libertății și nădejdea lor întru toate primejdiile.

Prin prelegerea denumită „Episcopul unionist Filothei Pârșoi sau despre începutul preluării Bisericii în administrare de către Stat în 1859”, dr. Romeo‑Valentin Muscă a accentuat efectele reformelor domnitorului Alexandru Ioan Cuza asupra monahismului românesc, prin care s‑a reconfigurat relația Stat‑Biserică. În cadrul discursului, Episcopul Filothei Pârșoi a fost descris ca un bun chivernisitor și administrator, înduhovnicit în lavra paisiană de la Neamț și în Sfântul Munte Athos, destituit însă din funcție pentru ca bunurile Eparhiei să intre în proprietatea instituțiilor laice, în timpul păstoririi Episcopului cărturar Dionisie Romano.

În cuvântul rostit cu prilejul acestui eveniment comemorativ, Părintele Arhiepiscop Ciprian a subliniat faptul că dezvoltarea Eparhiei de la Curbura Carpaților are ca temelie activitatea Episcopilor Chesarie Căpățână și Filothei Pârșoi, considerați a fi providențiali pentru Biserica locală. Ierarhul Buzăului și Vrancei l‑a caracterizat pe Episcopul Filothei ca fiind unionist convins, ctitor și restaurator, iubitor de carte și autodidact, implicat în toate componentele vieții bisericești, manifestând grijă pastorală pentru sufletele credincioșilor.

La sfârșitul manifestării, ca mărturie despre activitatea sa culturală, participanții au vizualizat o parte din volumele tipărite în vremea Episcopului Filothei.

În vecinătatea Catedralei Voievodale „Adormirea Maicii Domnului” a fost refăcut mormântul Arhiereului Filothei Pârșoi, unde se mai regăsesc obeliscul și placa de marmură cu epitaful, scris în 1878, precum și un tablou cu chipul său.