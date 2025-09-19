Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Comemorarea eroilor căzuți la Păuliș

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 19 Septembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la manifestările dedicate comemorării eroilor căzuți în bătălia de la Păuliș, acum 81 de ani.

În cadrul ceremoniei, ierarhul a săvârșit slujba de pomenire a eroilor din Detaşamentul Păuliş şi a evocat martiriul elevilor Şcolii de Subofiţeri Radna.

De asemenea, Arhiepiscopul Aradului a oficiat și slujba Parastasului la biserica din Păuliș. Ulterior, ceremonialul a continuat la Monumentul Eroilor de la Păuliș, acolo unde Înaltpreasfinția Sa a evocat jertfa celor care au luptat pentru țară în Al Doilea Război Mondial.

Bătălia de la Păuliș a avut loc între 13‑20 septembrie 1944, pe linia de front Cladova‑Păuliș‑Miniș‑Ghioroc‑Cuvin între trupele române și aliații sovietici, respectiv forțe maghiare.

 

Citeşte mai multe despre:   comemorare  -   IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului  -   parastas  -   Monumentul Eroilor de la Păuliș
