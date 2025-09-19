Comemorarea eroilor căzuți la Păuliș

Data: 19 Septembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la manifestările dedicate comemorării eroilor căzuți în bătălia de la Păuliș, acum 81 de ani.

În cadrul ceremoniei, ierarhul a săvârșit slujba de pomenire a eroilor din Detaşamentul Păuliş şi a evocat martiriul elevilor Şcolii de Subofiţeri Radna.

De asemenea, Arhiepiscopul Aradului a oficiat și slujba Parastasului la biserica din Păuliș. Ulterior, ceremonialul a continuat la Monumentul Eroilor de la Păuliș, acolo unde Înaltpreasfinția Sa a evocat jertfa celor care au luptat pentru țară în Al Doilea Război Mondial.

Bătălia de la Păuliș a avut loc între 13‑20 septembrie 1944, pe linia de front Cladova‑Păuliș‑Miniș‑Ghioroc‑Cuvin între trupele române și aliații sovietici, respectiv forțe maghiare.