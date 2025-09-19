Comunitatea Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari își sărbătorește sâmbătă, 20 septembrie 2025, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Mucenici Eustație, soția sa, Teopista, și cei doi fii, Agapie și Teopist.
Comemorarea eroilor căzuți la Păuliș
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la manifestările dedicate comemorării eroilor căzuți în bătălia de la Păuliș, acum 81 de ani.
În cadrul ceremoniei, ierarhul a săvârșit slujba de pomenire a eroilor din Detaşamentul Păuliş şi a evocat martiriul elevilor Şcolii de Subofiţeri Radna.
De asemenea, Arhiepiscopul Aradului a oficiat și slujba Parastasului la biserica din Păuliș. Ulterior, ceremonialul a continuat la Monumentul Eroilor de la Păuliș, acolo unde Înaltpreasfinția Sa a evocat jertfa celor care au luptat pentru țară în Al Doilea Război Mondial.
Bătălia de la Păuliș a avut loc între 13‑20 septembrie 1944, pe linia de front Cladova‑Păuliș‑Miniș‑Ghioroc‑Cuvin între trupele române și aliații sovietici, respectiv forțe maghiare.