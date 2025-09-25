Comuniune la hramul Mănăstirii Găvănoasa

Data: 25 Septembrie 2025

Duminică, 21 septembrie, Mănăstirea Găvănoasa din Protopopiatul Cahul și‑a serbat unul dintre hramuri, prilejuit de Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci și de sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru a subliniat importanța lucrării Bisericii în Basarabia, evidențiind roadele pastorale și misionare care se văd astăzi prin ridicarea de noi biserici, înflorirea vieții monahale și numărul mereu crescut al credincioșilor. Totodată, Mitropolitul Basarabiei l-a felicitat pe Preasfințitul Părinte Veniamin pentru dinamismul și dăruirea cu care păstorește Episcopia Basarabiei de Sud, amintind că toate aceste realizări se înscriu în misiunea comună a ierarhilor Mitropoliei Basarabiei de a aduce binecuvântare, nădejde și unitate între românii de pe ambele maluri ale Prutului.

Preasfințitul Părinte Veniamin a arătat că începutul și sfârșitul anului bisericesc sunt așezate sub ocrotirea Maicii Domnului, iar credincioșii din sudul Basarabiei se bucură de binecuvântări speciale prin recentele proclamări locale ale sfinților basarabeni și prin evenimentele care întăresc identitatea ortodoxă și românească.

La rândul său, părintele arhimandrit Casian Teoreanu, administratorul mănăstirii, a mulțumit ierarhilor și binefăcătorilor pentru sprijinul constant și pentru participarea la hram, arătând că lucrările de construcție și înfrumusețare ale așezământului sunt dovadă a colaborării rodnice dintre cler și credincioși.