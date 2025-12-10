Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Concert al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei”

Concert al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Justinian‑Remus A. Cojocar - 10 Decembrie 2025

100 de copii și tineri, îmbră­cați în straie populare, au vestit Nașterea Domnului la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în seara zilei de 8 decembrie, în cadrul celei de a 17-a ediții a extraordinarului concert de colinde al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei”. A fost o atmosferă distinsă, de bucurie și emoție.

În cadrul evenimentului au concertat: corul de tineri al Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), grupul de colindători „Sfântul Andrei” al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Gura Humorului și grupul folcloric „Busuiocul” al Ansamblului Studențesc „Arcanul” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Sala Auditorium „Joseph Schmidt” de la Universitate a fost plină de oameni, iar la final au colindat împreună, acompaniați la nai, vioară și cobză, instrumente mânuite cu măiestrie de către tinerii talentați.

În cadrul manifestării artistice, și bunicii au fost în centrul atenției, cu acest prilej desfășurându-se cea de-a treia ediție a Sărbătorii Bunicilor. Astfel, tinerii și copiii și-au arătat mulțumirea și recunoștința față de bunicii și bunicile lor.

Cei mai activi tineri voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au fost nominalizați și valorizați în cadrul Galei Tinerilor Voluntari ATOS pe anul 2025.

 

Citeşte mai multe despre:   concert  -   colind
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Zilele Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, la a 8-a ediție Știri
    Zilele Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, la a 8-a ediție

    În zilele de 8 și 9 decembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Ia­șilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț s-a desfă­șurat activitatea spiritual-științifică „Zilele Mitropolit Veniamin Costachi”, aflată la cea de-a 8-a ediție, eveniment în cadrul căruia școala teologică nemțeană și-a cinstit patronul cultural.

    10 Dec, 2025
  • Concertul „Rugă și colindă” la Dărmănești Știri
    Concertul „Rugă și colindă” la Dărmănești

    Marți, 9 decembrie, orașul băcăuan Dărmănești, din Protopopiatul Moinești, a fost cuprins de o lumină aparte. La Centrul Cultural „Plopu”, credincioșii s-au adunat cu inimile pline de emoție pentru a asculta colindele vestitoare ale Nașterii Domnului. Cu binecuvântarea Înalt­prea­sfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale a adus în dar comunității un concert extraordinar, care a transformat sala într-un adevărat altar al cântării. 

    10 Dec, 2025
  • Slujiri arhiereşti la Oradea Știri
    Slujiri arhiereşti la Oradea

    În Duminica tămăduirii femeii gârbove, 7 decembrie, Prea­sfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în Parohia Oradea-Zorilor. Predica ierarhului s-a concentrat asupra felului în care Domnul Hristos lucrează tainic vindecarea, arătând, prin smerenia tăcută a femeii gârbove, că adevărata ridicare a omului nu se naște din pretenții pripite și condiționări lumești, ci din credința statornică și disponibilitatea de a înțelege și primi darul eliberării de păcat și de moarte. 

    10 Dec, 2025
TOP 6 Știri