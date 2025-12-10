Concert al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei”

100 de copii și tineri, îmbră­cați în straie populare, au vestit Nașterea Domnului la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în seara zilei de 8 decembrie, în cadrul celei de a 17-a ediții a extraordinarului concert de colinde al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei”. A fost o atmosferă distinsă, de bucurie și emoție.

În cadrul evenimentului au concertat: corul de tineri al Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), grupul de colindători „Sfântul Andrei” al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Gura Humorului și grupul folcloric „Busuiocul” al Ansamblului Studențesc „Arcanul” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Sala Auditorium „Joseph Schmidt” de la Universitate a fost plină de oameni, iar la final au colindat împreună, acompaniați la nai, vioară și cobză, instrumente mânuite cu măiestrie de către tinerii talentați.

În cadrul manifestării artistice, și bunicii au fost în centrul atenției, cu acest prilej desfășurându-se cea de-a treia ediție a Sărbătorii Bunicilor. Astfel, tinerii și copiii și-au arătat mulțumirea și recunoștința față de bunicii și bunicile lor.

Cei mai activi tineri voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au fost nominalizați și valorizați în cadrul Galei Tinerilor Voluntari ATOS pe anul 2025.