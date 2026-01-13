Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Concert de colinde în orașul Leova

Concert de colinde în orașul Leova

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 13 Ianuarie 2026

În seara zilei de 9 ianuarie 2026, în cea de-a treia zi a praznicului Nașterii Domnului după calendarul neîndreptat, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a participat la prima ediție a Concertului de colinde „Colindul Sfânt și Bun”, desfășurat în orașul Leova, în incinta Casei de Cultură „Petre și Ion-Aldea Teodorovici”, cu sprijinul Primăriei orașului Leova.

În deschiderea evenimentului, Preasfinția Sa a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare, vorbind despre mesajul profund și mântuitor transmis prin colinde - mesajul vestirii Nașterii Domnului Iisus Hristos, Care Se naște în lume pentru mântuirea neamului omenesc.

În cadrul concertului au evoluat grupuri corale ale parohiilor din raioanele Leova și Cantemir, formații artistice din cadrul Casei de Cultură Leova, precum și Corala „Sfântul Ierarh Dionisie” a preoților din Protopopiatul Cahul, care au încântat publicul cu colinde tradiționale și creații corale dedicate praznicului Nașterii Domnului.

La final, colindătorii și copiii prezenți au primit din partea ierarhului daruri.

 

