Concertul tradițional de colinde al Paraclisului Catedralei Naționale

An de an, la Paraclisul Catedralei Naționale din București, se organizează un frumos concert de colinde la Altarul de vară al sfântului lăcaș, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Astfel, în seara zilei de 21 decembrie, credincioșii bucureșteni au avut bucuria de a asculta colinde tradiționale, interpretate de artiști din întreaga țară. La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, care, la final, a adresat un cuvânt de mulțumire și binecuvântare participanților.

În preajma praznicului Nașterii Fiului lui Dumnezeu, Altarul de vară al sfântului lăcaș, tradițional împodobit în fiecare an cu instalații de Crăciun, a oferit credincioșilor un decor de sărbătoare, reflectând bucuria și lumina sărbătorii. Astfel, credincioșii s‑au putut bucura și de interpretarea colindelor tradiționale românești de către: Cristina Manoliu și Corul de copii „Sunetul Muzicii”; Ștefania Narenji; Ana Maria Pătrășcioiu; Gabriel Treteag; Ioana Alina Grigoriu, Diana Saracino Vasile și Ștefania Irena Vasile; Grupul psaltic „Dor lior, dor”, Narcisa Băleanu și Alin Rusu; Cristina Diaconescu și Oana Bozga Pintea.

La finalul interpretărilor muzicale, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt credincioșilor prezenți, în care a subliniat importanța păstrării tradiției românești a colindului:

„Biserica ne învață că la Nașterea Domnului îngerii nu s‑au arătat pentru a ridica o armată de protecție în jurul ieslei, ci pentru a vesti bucuria. Îngerii nu merg la palate, ci la păstorii simpli și la magii pelerini. De ce? Pentru că fragilitatea Fiului lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă decât de inimi smerite. Colindul românesc surprinde esența acestei taine mai bine decât orice tratat de teologie. Cântăm despre «Iisus Cel mititel, înfășat în bumbăcel», despre frigul iernii și despre lipsa de adăpost. Colindul este vocea Bisericii care plânge de mila Pruncului, dar se bucură de victoria iubirii Sale. [...] Hristos S‑a născut într‑o familie săracă și vulnerabilă, pentru ca nici un om, oricât de sărac sau singur ar fi, să nu se mai simtă părăsit. Astăzi, suntem chemați să fim precum bătrânul Iosif, ocrotitori pe drumul pribegiei, să fim precum Sfânta Fecioară Maria, pentru cei ce au nevoie de mângâiere. Să primim și să cultivăm în inimile noastre vestea cea bună a Nașterii Pruncului Iisus, singura nădejde de iubire și de îmblânzire a răutății și brutalității lumii”.

Totodată, Preasfinția Sa a mulțumit tuturor colindătorilor prezenți la Paraclisul Catedralei Naționale.

„Mulțumim colindătorilor care ne‑au transmis bucuria, emoția și sensibilitatea lor și îi felicităm pentru efortul de a promova valorile autentice și profunde ale neamului românesc, tradițiile frumoase și sfinte. Colindele românești, autentice, sunt cântece străbune și sunt la fel de vechi pe cât de veche este credința acestui popor și dragostea lui pentru Pruncul Iisus Hristos și pentru Maica Domnului. Colindele transmit, prin încărcătura lor spirituală, adevăruri profunde spuse în cuvinte simple. Ele ne învață că sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea Pruncului Iisus, Care S‑a născut în ieslea din Betleem, pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră, așa cum mărturisim în Crez. Felicităm pe toți colindătorii din această seară, înzestrați cu deosebite calități vocale, cu interpretare frumoasă și duhovnicească, precum și cu multă dragoste și respect față de identitatea noastră, față de valorile spiritualității și tradiției ortodoxe românești”, a spus Preasfinția Sa.

La final, Moș Crăciun i‑a răsplătit pe toți copiii cu daruri, aducând zâmbete și veselie în inimile lor.