Conferință duhovnicească la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va găzdui joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:00, prima conferință din acest an organizată de studenții programului de master „Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă”. Evenimentul, intitulat „Curajul mărturisirii Mântuitorului Hristos și provocările lumii moderne”, îl va avea ca invitat pe părintele Damaschin Grigoriatul din Sfântul Munte Athos, Grecia.

Cunoscut pentru dragostea sa față de spiritualitatea românească, părintele Damaschin este unul dintre puținii monahi athoniți greci cunoscători ai limbii române, pe care a învățat‑o din dorința de a aprofunda scrierile duhovnicilor români. A tradus în limba greacă 47 de volume din opera unor mari sfinți, părinți români, contribuind la cunoașterea teologiei și spiritualității românești în spațiul elen.

De asemenea, părintele este compozitor de muzică psaltică, adaptând pentru limba română mai multe cântări bisericești. De peste 35 de ani, desfășoară o intensă activitate misionară în Africa, petrecând câte șase luni pe an în țări precum Republica Democrată Congo, Burundi, Rwanda și Madagascar. A fost primul misionar ortodox trimis în Burundi, ducând pentru prima dată Ortodoxia în această țară.

Evenimentul se înscrie într‑o serie de manifestări organizate în perioada februarie - martie 2026 cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Programul manifestărilor include, pe lângă această conferință duhovnicească, o activitate filantropică desfășurată la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab, precum și o conferință academică dedicată lucrării tămăduitoare a muzicii, la care vor participa prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță și conf. univ. dr. Radu Ciprian Țincu.

Prin aceste inițiative, studenții își propun să ofere o mărturie vie a credinței, îmbinând reflecția teologică, filantropia și cultura într‑un demers dedicat slujirii aproapelui.