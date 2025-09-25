Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferință preoțească la Piatra Neamț

Data: 25 Septembrie 2025
Data: 25 Septembrie 2025

Marți, 23 septembrie, Protopopiatul Piatra Neamț a organizat conferința preoțească prezidată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

În biserica Parohiei „Sfânta Parascheva” din Piatra Neamț a fost săvârșită Sfânta Liturghie în sobor, la finalul căreia ierarhul a subliniat importanța zilei în istoria mântuirii neamului omenesc, pornind de la Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, și a binecuvântat întâlnirea cu preoții pietreni.

Părintele Gabriel Pintilie, de la Parohia Bistrița, a susținut tema „Meșteșugul călăuzirii duhovnicești. Exemple pastorale din îndrumarea duhovnicească a Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria”. Această prezentare a fost urmată de dialog și mărturii.

Au fost aduse în discuție și alte teme de importanță misionară, precum și îndemnuri pastorale.

 

