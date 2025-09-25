Sfântul Siluan Athonitul a fost sărbătorit miercuri, 24 septembrie, și la malul mării, la Mănăstirea „Sfânta Maria”-Techirghiol, stavropighie patriarhală, din județul Constanța, ne‑a transmis Biroul de
Conferință preoțească la Piatra Neamț
Marți, 23 septembrie, Protopopiatul Piatra Neamț a organizat conferința preoțească prezidată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
În biserica Parohiei „Sfânta Parascheva” din Piatra Neamț a fost săvârșită Sfânta Liturghie în sobor, la finalul căreia ierarhul a subliniat importanța zilei în istoria mântuirii neamului omenesc, pornind de la Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, și a binecuvântat întâlnirea cu preoții pietreni.
Părintele Gabriel Pintilie, de la Parohia Bistrița, a susținut tema „Meșteșugul călăuzirii duhovnicești. Exemple pastorale din îndrumarea duhovnicească a Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria”. Această prezentare a fost urmată de dialog și mărturii.
Au fost aduse în discuție și alte teme de importanță misionară, precum și îndemnuri pastorale.