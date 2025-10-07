Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferința „Receptarea teologiei Părintelui Academician Mărturisitor Dumitru Stăniloae” la Iași

Data: 07 Octombrie 2025

Facultatea de Teologie din Iași organizează o conferință internațională dedicată patronului ei spiritual, cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la reactivare.

În anul 2025, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași sărbătorește atât 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza”, cât și 35 de ani de la reactivarea ei. Totodată, ocrotitorul Facultății de Teologie, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae (1903‑1993), a trecut din filele de istorie în paginile calendarului Bisericii.

În acest context, instituția universitară organizează, în data de 9 octombrie, Conferința internațională „Receptarea teologiei Părintelui Academician Mărturisitor Dumitru Stăniloae”, între orele 10:00 și 12:30, în Sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului mitropolitan.

La eveniment sunt așteptați să participe următorii invitați: Dumitru Horia Ionescu, Freiburg, Germania; pr. Ionuț Ciprian Ilea de la Parohia Vlădeni - jud. Brașov; pr. conf. univ. dr. Ștefan Lupu, decanul Facultății de Teologie Romano‑Catolică din Iași; și pr. prof. univ. dr. Ioan C. Teșu, de la Facultatea de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae”.

 

