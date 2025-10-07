Conferința „Receptarea teologiei Părintelui Academician Mărturisitor Dumitru Stăniloae” la Iași

Data: 07 Octombrie 2025

Facultatea de Teologie din Iași organizează o conferință internațională dedicată patronului ei spiritual, cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la reactivare.

În anul 2025, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași sărbătorește atât 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza”, cât și 35 de ani de la reactivarea ei. Totodată, ocrotitorul Facultății de Teologie, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae (1903‑1993), a trecut din filele de istorie în paginile calendarului Bisericii.

În acest context, instituția universitară organizează, în data de 9 octombrie, Conferința internațională „Receptarea teologiei Părintelui Academician Mărturisitor Dumitru Stăniloae”, între orele 10:00 și 12:30, în Sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului mitropolitan.

La eveniment sunt așteptați să participe următorii invitați: Dumitru Horia Ionescu, Freiburg, Germania; pr. Ionuț Ciprian Ilea de la Parohia Vlădeni - jud. Brașov; pr. conf. univ. dr. Ștefan Lupu, decanul Facultății de Teologie Romano‑Catolică din Iași; și pr. prof. univ. dr. Ioan C. Teșu, de la Facultatea de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae”.