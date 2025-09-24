Congresul național „Hristos împărtășit copiilor” la Mănăstirea Caraiman

La Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman din județul Prahova a început marți, 23 septembrie, ediția a 18-a a Congresului național „Hristos împărtășit copiilor”. Responsabilii cu activitățile de tineret din toate eparhiile au dezbătut, pe parcursul celor două zile ale întâlnirii, tema „Cateheza parohială și lucrul cu tinerii - importanță, vizibilitate și impact în lucrarea pastoral-misionară a Bisericii”.

Sesiunea introductivă a edi­ției din acest an a congresului a fost moderată de părintele Mihai Pavel, inspector patriarhal la Biroul de catehizare din cadrul Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale.

La congres a participat și un reprezentant al Ministerului Edu­cației, inspectorul general Cătălin Pîslaru, care în deschiderea evenimentului a afirmat: „În vremurile iraționale pe care le trăim, întâlnirea cu dumneavoastră conferă sens, bucurie și încredere fiecăruia dintre cei prezenți aici. În plus, țin să precizez că legătura dintre profesorul de religie, Biserică, școală și cateheză este una organică și complementară, pentru că toate aceste realități urmăresc formarea spirituală și morală a copilului și, ulterior, a adolescentului”.

Părintele Mihai Pavel a explicat, pentru TRINITAS TV, specificul discuțiilor purtate în prima zi a întrunirii: „Acum patru ani, congresul așeza pe masa coordonatorilor catehezei parohiale și a activității cu tinerii de la nivelul eparhiilor din țară o temă destul de delicată care presupunea un anume apetit pentru planificare strategică. Acum patru ani am avut o conversație legată de misiunea, viziunea, valorile biroului de catehizare și direcțiile strategice pentru cateheza parohială și lucrul cu tinerii. În ediția de anul acesta a congresului, am revăzut această strategie cu intenția de a o așeza în contextul ei adecvat, cel al realității pastoral-misionare de astăzi, în așa fel încât ea să răspundă nevoilor pastoral-misionare din teren. Un alt subiect subscris temei congresului și dezbătut tot astăzi este acela legat de modele de bună practică în cateheza parohială și lucrul cu tinerii și implicarea lor în actul catehetic și educațional. Sunt subiecte de maximă relevanță pentru activitatea catehetică din Biserica noastră”.

Pe tema „Cateheza parohială şi lucrul cu tinerii în următorii ani - repere şi priorităţi strategice” a vorbit în prima zi a congresului părintele lect. dr. Liviu Vidican-Manci de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. „Am venit și în acest an să prezint participanților o prelegere care are legătură cu procesul de catehizare și lucrul cu tinerii. De această dată, am ales să pornesc de la datele concrete pe care le-am avut la dispoziție de la recensământul din anul 2021 pentru a vedea care este populația tânără căreia ne adresăm și pentru a ține cont de specificul tinerelor generații atunci când gândim programele catehetice și facem referire la strategia pe care ar trebui să o urmăm”, a adăugat acesta.

Congresul s-a încheiat miercuri, 24 septembrie. În cadrul sesiunii finale, s-a discutat Agenda eparhială anuală pentru cateheză și lucrul cu tinerii.