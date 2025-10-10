Consfătuirile profesorilor de religie din Buzău și Vrancea

Data: 10 Octombrie 2025

În prima săptămână a lunii octombrie 2025, cadrele didactice de religie ortodoxă din județele Buzău și Vrancea s-au reunit pentru consfătuirile județene anuale, momente de reflecție asupra vocației lor pastorale, asupra misiunii educative a Bisericii și asupra rolului central al profesorului de religie în formarea spirituală și morală a tinerilor.

Cele două reuniuni ale cadrelor didactice au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, alături de care s-a aflat pr. Dan Necula, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul.

La Buzău, consfătuirea profesorilor de religie ortodoxă a avut loc luni, 6 octombrie, în amfiteatrul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, reunind cadre didactice de la școli și licee, precum și de la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”, printre care s-a numărat pr. prof. Cristian-Marius Dima, director. Pr. prof. Romeo Ene, noul inspector de religie în cadrul ISJ Buzău, a moderat lucrările, evidențiind rolul esențial al consfătuirilor în consolidarea identității profesionale a cadrelor didactice. Într-un gest simbolic, prof. Robert-Mugurel Roșioru, după un deceniu de slujire ca inspector școlar, a predat ștafeta managerială și pedagogico-teologică pr. prof. Romeo Ene. În continuare, noul inspector a transmis recomandările lui Cătălin Pâslaru, inspector general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

În timpul consfătuirii au mai avut intervenții părintele prof. Gabriel-Mugurel Anghel, reprezentant al Asociației „Proreligo” Buzău, și prof. Neluța-Mirela Furtună, președintele SNFOR-ABV.

Evenimentul s-a încheiat cu un cuvânt de învățătură al Părintelui Arhiepiscop Ciprian, care a reliefat jertfelnicia și dedicarea prof. Robert-Mugurel Roșioru în promovarea educației religioase, precum și necesitatea ca „profesorul de religie să fie un model de slujire și iubire pentru elevi, asemenea Mântuitorului Iisus Hristos, Care a iubit și a slujit prin exemplu”. În semn de recunoaștere, prof. Robert-Mugurel Roșioru a primit Diploma de vrednicie „Episcopul Dionisie Romano”, împreună cu icoana Maicii Domnului și medalia jubiliară.

La Focșani, consfătuirea profesorilor vrânceni s-a desfășurat miercuri, 8 octombrie, în sala multimedia a Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, în prezența ierarhului locului, a consilierului eparhial de resort, a prof. dr. Livia-Silvia Marcu, inspector școlar general al ISJ Vrancea, și a prof. Lauriana Ailincuței, inspector școlar general adjunct.

Moderatorul întâlnirii a fost pr. prof. dr. Silviu-Iulian Roșca, inspector de religie la ISJ Vrancea, care a prezentat analiza activităților educative din anul precedent, cadrul legislativ, structura anului școlar în curs, aplicarea curriculumului național la disciplina Religie și analiza SWOT a orei de religie.

Discuțiile au vizat strategiile de dezvoltare a competențelor socio-emoționale, proiectele extracurriculare și inițiativele comunitare, demonstrând complementaritatea între formarea teologică, pedagogică și misiunea pastorală. Accentul a fost pus pe rolul profesorului de religie ca păstor al elevilor, care modelează caracterul și înțelegerea spirituală prin implicarea activă și prin exemplul personal.

În cuvântul său, chiriarhul a afirmat că: „Învățătura religioasă nu este doar o disciplină, ci o experiență a harului, menită să lumineze sufletele tinerilor și să-i pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Profesorul de religie este chemat să fie mărturisitor al adevărului și al iubirii lui Hristos, un semănător de lumină în sufletele copiilor”.

„Astfel, consfătuirile organizate la Buzău și Focșani au întrunit comunitatea profesorilor de religie într-un dialog rodnic între pedagogie și teologie, între dimensiunea didactică și cea pastorală, arătând că educația religioasă este o lucrare vie a Bisericii, care urmărește să lumineze mințile și inimile copiilor, pregătindu-i pentru o viață în credință și responsabilitate socială”, ne-a transmis pr. Dan Necula, consilier eparhial.