Continuă lucrările la complexul Așezământului pentru vârstnici „Sfântul Efrem cel Nou” din Suceava

Între demersurile inițiate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, menite să vină în sprijinul bătrânilor părăsiți sau al bunicilor aflați în nevoie, se numără și proiectul de construire a unui așezământ de îngrijire a persoanelor vârstnice, așezat sub ocrotirea Sfântului Efrem ce Nou.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, au început deja lucrările pentru noul complex de construcții, care include și un cămin de bătrâni la standarde europene. Potrivit reprezentanților Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou”, noul ansamblu va fi un loc conectat la toate facilitățile moderne, în care vârstnicii vor beneficia de condiții deosebite de cazare, masă, supraveghere medicală și socială permanentă.

Amplasamentul pe care se construiește complexul de clădiri se află în imediata apropiere a Mănăstirii Teodoreni, cartierul Burdujeni, str. Cuza Vodă nr. 15, municipiul Suceava. Întins pe o suprafață de 17.303 mp, acesta va include căminul în care vor putea fi găzduite peste 120 persoane vârstnice, dispensar, corp administrativ, cantină, biserică și capelă mortuară.

Începută în luna decembrie a anului trecut, construirea primului corp al clădirii destinate cazării vârstnicilor singuri se află în cea de-a treia fază, în viitorul apropiat fiind anunțată turnarea plăcii peste parter, ridicarea etajului, apoi șarpanta, echipa planificând finalizarea lucrărilor în următoarele trei-patru luni.

Pr. Iustin Nistoroaea, director al Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou”, a menționat că momentan se realizează unul din cele două corpuri ale căminului, clădire care se bucură de un sprijin financiar din partea Ministerului Muncii și Solidarității Familiei. Sfinția sa a subliniat faptul că pentru cel de-al doilea corp al căminului, clădirea dispensarului, bisericuța, clopotnița și capela mortuară, finanțările se bazează pe oamenii de bine care ar dori să sprijine în acest sens proiectul.

Având ca principiu iubirea creștină lucrătoare, într-un context economic dificil, cei care doresc să se alăture acestei acțiuni umanitare sunt îndemnați să doneze în contul Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, deschis la Banca Comercială Română Suceava:

RO62 RNCB 0234 1606 7093 0009

cod SWIFT: RNCBROBU