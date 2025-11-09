Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit în Duminica a 24‑a după Rusalii, 9 noiembrie 2025, un cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Patriarhul României a subliniat că pasajul evanghelic rânduit, Luca 8, 41‑56, ce relatează două minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, a învierii fiicei lui Iair și a vindecării femeii bolnave de scurgere de sânge, ne arată că, în esență, „credința și smerenia aduc vindecarea de boală și învierea din moarte”.

Preafericirea Sa a arătat că Mântuitorul a numit‑o „fiică” pe femeia care suferea de doisprezece ani de scurgere de sânge, recunoscând în ea curăția inimii și credința sinceră care i‑au adus vindecare.

„Când Iisus numește pe cineva fiu sau fiică, înseamnă că a descoperit în persoana respectivă credință puternică. Și când un bărbat este credincios, îl numește fiu al credinței, iar pe femeia credincioasă o numește fiică, fiică duhovnicească, spirituală, a credinței. Sfântul Chiril al Alexandriei spune că, «vindecând pe această femeie prin puterea Lui dumnezeiască, Iisus arată că El este Dumnezeu, Izvorul vieții și al vindecărilor», iar Sfântul Efrem Sirul spune că «această femeie a avut nu numai o apreciere din partea lui Iisus, ci și o încoronare a biruinței ei, a vindecării ei, pentru că i‑a zis: «Mergi în pace, credința ta te‑a mântuit!» «Mergi în pace!», spune Sfântul Efrem Sirul în comentariile la Diatessaronul lui Tatian, înseamnă că i‑a dăruit pacea ca o coroană a vindecării femeii și i‑a arătat că această coroană, de fapt, este coroana credinței ei puternice. De aceea a adăugat: «Credința ta te‑a mântuit!» Deci vedem că această femeie a fost evidențiată și, de asemenea, a fost apreciată de Iisus. A primit din partea Lui trei daruri mari, și anume vindecare de boală; în al doilea rând, a fost onorată cu această adresare: «fiică»; și, de asemenea, i‑a dăruit pace pentru restul vieții, iar pacea a încoronat credința ei puternică. Evanghelia ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos apreciază credința și smerenia. A arătat‑o ca fiind un dascăl al smereniei, al răbdării în suferință și, în același timp, al credinței puternice”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a vorbit despre minunea învierii fiicei lui Iair, mai‑marele sinagogii, explicând de ce Mântuitorul Hristos i‑a scos afară pe toţi cei din casă, în afară de Apostolii Petru, Iacov şi Ioan, tatăl şi mama copilei.

„În ceea ce privește învierea fiicei lui Iair, vedem că atunci când Iisus S‑a apropiat de casa lui Iair, unde zăcea deja fiica lui moartă, era multă lume acolo și El le‑a zis: «Nu a murit, ci doarme», iar cei care erau acolo L‑au luat în râs, pentru că văzuseră că această copilă de 12 ani murise deja. Însă Iisus a cerut ca cei care sunt în casă să iasă afară și să rămână numai părinții copilei, tatăl și mama, și trei ucenici de‑ai Săi: Petru, Iacov și Ioan, ca martori ai învierii pe care El o va săvârși. Și după ce i‑a spus: «Copilă, scoală‑te!», fiica lui Iair s‑a ridicat și Iisus a zis: «Dați‑i să mănânce», iar ea a mâncat, arătând prin aceasta că învierea a fost una reală. Apoi El a zis: «Să nu spuneți nimănui nimic», pentru a arăta că nu săvârșește minuni pentru a fi lăudat, ci din iubire milostivă și smerită față de oameni săvârșește minunile. Aici vedem că Mântuitorul Iisus Hristos nu dorește să fie prezenți la săvârșirea minunii învierii fiicei lui Iair decât oameni îndurerați, întristați, adică tatăl și mama copilei și trei ucenici. Deci nu oameni curioși și gălăgioși să asiste la această minune ca la un spectacol, ci oameni care îndură suferința și care se roagă. Prin aceasta, Hristos Domnul ne arată că Evanghelia de astăzi este o Evanghelie a speranței, a vindecării de boală și a învierii omului din moarte, prin iubirea milostivă a lui Dumnezeu”, a reliefat Preafericirea Sa.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat apoi că Mântuitorul răsplătește credința, prefăcând suferința în bucurie prin vindecare, moment în care se întâlnesc, în chip tainic, trei smerenii.

„În Evanghelia de astăzi vedem legătura dintre smerenia lui Iair, smerenia femeii bolnave de hemoragie și smerenia lui Iisus Vindecătorul. Prin această smerenie adâncă, prin credință puternică și dragostea milostivă de părinte, noi vedem că Iisus Hristos este cu adevărat Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, atunci când ne smerim, ne rugăm și avem credință puternică în iubirea milostivă și vindecătoare a lui Hristos. De aceea, suntem chemați să cultivăm și noi smerenia, credința, nădejdea și iubirea milostivă, care ne ajută să ne vindecăm de boli și de păcate”, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.