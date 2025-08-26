Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cursuri clericale la Seminarul Teologic Ortodox din Craiova

Data: 26 August 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, luni, 25 august, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, a avut loc deschiderea cursurilor clericale pentru obținerea gradelor profesionale definitivat și gradul II în preoție.

La deschiderea cursurilor clericale de la Craiova au fost prezenți părintele prof. dr. Lupu Adrian, consilier la Sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Craiovei; părintele lect. univ. dr. Mihai Ciurea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, și părintele prof. Lucian Dodenciu, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul”.

„45 de preoți din toate eparhiile Mitropoliei Olteniei s‑au înscris la aceste cursuri de formare, ce se vor desfășura pe durata a două săptămâni. În cuvântul de deschidere, părintele consilier Lupu Adrian a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu și a prezentat programul și detaliile organizatorice”, a transmis pr. prof. Lucian Dodenciu.

Cursurile sunt coordonate de cadrele didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, asigurând un cadru academic și duhovnicesc pentru aprofundarea pregătirii teologice și pastorale a slujitorilor Bisericii, se arată pe mitropoliaolteniei.ro.

 

