Cursuri clericale la Seminarul Teologic Ortodox din Craiova

Data: 26 August 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, luni, 25 august, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, a avut loc deschiderea cursurilor clericale pentru obținerea gradelor profesionale definitivat și gradul II în preoție.

La deschiderea cursurilor clericale de la Craiova au fost prezenți părintele prof. dr. Lupu Adrian, consilier la Sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Craiovei; părintele lect. univ. dr. Mihai Ciurea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, și părintele prof. Lucian Dodenciu, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul”.

„45 de preoți din toate eparhiile Mitropoliei Olteniei s‑au înscris la aceste cursuri de formare, ce se vor desfășura pe durata a două săptămâni. În cuvântul de deschidere, părintele consilier Lupu Adrian a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu și a prezentat programul și detaliile organizatorice”, a transmis pr. prof. Lucian Dodenciu.

Cursurile sunt coordonate de cadrele didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, asigurând un cadru academic și duhovnicesc pentru aprofundarea pregătirii teologice și pastorale a slujitorilor Bisericii, se arată pe mitropoliaolteniei.ro.