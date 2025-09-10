Debut de an școlar pentru elevii Seminarului Teologic din București

La Seminarul Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București a avut loc marți, 9 septembrie, festivitatea de deschidere a noului an școlar 2025‑2026. Cu acest prilej, un sobor de preoți, profesori ai școlii teologice, a săvârșit slujba de Te Deum, pe esplanada seminarului, în prezența elevilor și a părinților lor, a cadrelor didactice și a ostenitorilor instituției de învățământ.

La finalul slujbei, părintele profesor Ștefan Zară, consilier eparhial la Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a dat citire mesajului adresat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu ocazia începutului noului an școlar, intitulat „Educația creștină este și mărturisire a lui Hristos - «Calea, Adevărul și Viața» (Ioan 14, 6)”.

În continuare, părintele Marian Colțan, directorul seminarului bucureștean, a adresat un cuvânt de bun‑venit elevilor instituției de învățământ care au luat parte cu multă emoție la festivitate: „În cadrul Seminarului Teologic din București, veți găsi o atmosferă de familie. Părinții profesori, profesoarele și profesorii nu sunt doar cei care vă oferă cunoștințe, ci vă sunt și prieteni. Ei își doresc ca, la finalul studiilor, să nu plecați doar cu informații, din care pe unele poate le veți uita, ci mai ales cu un caracter format, cu demnitate și cu dorința de a propovădui cuvântul Evangheliei, nu doar prin vorbe, ci mai ales prin comportamentul vostru, atât în școală, cât și în afara ei”. Părintele director a mai subliniat că misiunea seminarului este aceea de a forma tineri capabili să îmbine credința cu responsabilitatea civică și dragostea față de aproapele. Totodată, i‑a încurajat pe elevi să privească anii de studiu nu doar ca pe o etapă de învățare, ci și ca pe o perioadă de maturizare sufletească și de legături de prietenie care îi vor însoți întreaga viață. La final, i‑a îndemnat pe toți să își pună nădejdea în Dumnezeu și să răspândească lumină și bucurie în comunitățile din care fac parte.

Evenimentul s‑a încheiat cu binecuvântarea celor prezenți și a sălilor de clasă cu apă sfințită, urmată de întâlnirea elevilor cu diriginții lor pentru prezentarea noutăților acestui an școlar.