Deschiderea anului universitar la Facultatea „Justinian Patriarhul”

Începutul anului universitar 2025‑2026 a fost marcat astăzi, 1 octombrie, și la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum la Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina”, participând apoi, alături de cadrele didactice și studenții, la un curs festiv introductiv în clădirea instituției.

Programul liturgic la Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina” a debutat cu slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, înconjurat de un sobor de clerici, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Capitală: părintele lect. univ. dr. Cosmin Pricop, decanul facultății; părintele conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, prodecan; părintele prof. univ. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal; părintele prof. univ. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal; părintele prof. univ. dr. Mihail‑Simion Săsăujan; părintele prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu; părintele prof. univ. dr. Radu Petre Mureșan; părintele conf. univ. dr. Marian Vild; părintele lect. univ. dr. Aurel Mihai; părintele lect. univ. dr. Mihai Burlacu; părintele lect. univ. dr. Georgian Păunoiu; arhid. lect. univ. dr. Eugen Maftei, consilier eparhial, și arhid. Dumitru Ojog.

Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat: „Educația intelectuală și profesională se împlinește prin viață spirituală”.

În continuare, ierarhul a vorbit despre înțelesurile duhovnicești ce se desprind din textele evanghelice citite la acest moment festiv.

„Astăzi ceremonia deschiderii la Facultatea de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul» din București a noului an universitar coincide cu praznicul Acoperământului Maicii Domnului, pe care îl sărbătorim în fiecare an la data de 1 octombrie. Astăzi facem pomenirea și Sfântului Apostol Anania, cel care, preot în Damasc fiind, l‑a botezat pe rabinul Saul orbit pe drumul Damascului de lumina care i s‑a arătat în chip minunat și care i‑a determinat convertirea lui din vrăjmaș și dușman neînduplecat al credinței și a lui Hristos în apostolul cel mai jertfelnic, cel mai mare misionar al erei creștine din toate timpurile, motiv pentru care a fost numit și «Apostolul neamurilor». Din acest motiv am ascultat astăzi două pasaje biblice. Unul pentru Acoperământul Maicii Domnului, care, ca la majoritatea praznicelor Fecioarei Maria, ne amintește de momentul în care Mântuitorul cu ucenicii Lui au poposit în casa surorilor Sfântului și Dreptului Lazăr, Marta și Maria. Cel de-al doilea pasaj biblic este al Sfântului Apostol Anania, care ne vorbește despre importanța ascultării de Dumnezeu și de ascultarea de cei pe care Dumnezeu i‑a așezat să păstorească Biserica lui Hristos. […] Am ascultat și la slujba de Te Deum cunoscuta Parabolă a semănătorului. Toate învățăturile din cele trei texte din Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos converg într‑un îndemn strigat din fața Sfântului Altar către profesorii și studenții care au cerut astăzi ajutorul lui Dumnezeu pentru un nou an universitar unic și aducător de bucurie și de bogăție culturală, științifică, și mai ales duhovnicească”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, a fost săvârșită slujba de Te Deum, iar la final, părintele decan Cosmin Pricop a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea oferită începutului noului an universitar și Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru bogatul cuvânt ziditor duhovnicesc, rostit studenților și profesorilor veniți în paraclisul universitar teologic, oferindu‑i un frumos buchet cu flori.

Evenimentul deschiderii anului universitar a continuat în Amfiteatrul „Pr. prof. dr. Ioan G. Coman” al facultății. Părintele decan Cosmin Pricop a rostit un cuvânt de bun‑venit noilor studenți înscriși în anul I.

„Începem astăzi un nou an universitar cu multă bucurie și responsabilitate. Fiecare început este o chemare, iar începutul unui nou an universitar teologic este mai presus de toate o chemare la autenticitate. Să ne întrebăm în primul rând cine vom deveni? Facultatea noastră nu este doar o instituție academică, ci și o școală a întâlnirii între credință și rațiune, între tradiție și modernitate, între adevăr și libertate. Aici, teologia trebuie să rămână o știință vie în care cercetarea academică se hrănește din viața Bisericii, iar viața duhovnicească se luminează prin rigoarea studiului. Dragi studenți, ați venit nu doar să învățați, ci și să vă formați. Teologia nu se reduce la informație, ci este formare, iar în egală măsură transformare. Vă invit ca fiecare curs, fiecare lectură, fiecare dialog să devină o cale către Dumnezeu, dar totodată, vă îndemn să aveți curajul întrebărilor. Dumnezeu nu Se teme de întrebările noastre. El le primește și ne conduce prin ele către Adevăr”, a spus decanul facultății bucureștene.

În continuare, conf. univ. dr. Claudiu‑Paul Buglea, președinte al Senatului Universității din București, a rostit un cuvânt de încurajare tuturor studenților Universității din București.

La final, părintele prodecan Gheorghe Holbea a expus studenților prezenți contribuția teologică a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae pentru spiritualitatea românească, îndemnând la o interiorizare cât mai profundă a scrierilor marelui ascet român din secolul al 20‑lea.