Distincție de vrednicie pentru un vechi ostenitor al Administrației Patriarhale

De curând, părintele Mihai Hau și‑a încheiat activitatea de consilier patriarhal și director al Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Cu acest prilej, astăzi, 19 septembrie, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, i‑a oferit acestuia, din partea Părintelui Patriarh Daniel, Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”, în semn de recunoștință pentru activitatea rodnică și bogată desfășurată vreme îndelungată în această funcție.

La evenimentul găzduit în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei au mai fost prezenți Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, precum și ceilalți membri ai Permanenței Consiliului Național Bisericesc.

„Astăzi marcăm încetarea activității, pentru limită de vârstă, a părintelui consilier coordonator Mihai Hau, după o foarte îndelungată și bogată lucrare în fruntea tipografiilor și editurilor din cadrul Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Este un moment deosebit pentru că, prin personalitatea, dinamismul și bucuria pe care le-a răspândit mereu în jurul său, părintele consilier a fost mai mult decât o prezență prietenoasă, colegială și harismatică în mijlocul nostru. De aceea, s‑a organizat acest moment cu prilejul încheierii activității pe care a desfășurat‑o în cadrul Administrației Patriarhale. Prin Decizia patriarhală nr. 15/2025, părintele Mihai Hau este numit de către Întâistătătorul Bisericii noastre consilier patriarhal onorific, iar atunci când avem nevoie de expertiza și de prezența sfinției sale, suntem siguri că în această calitate va fi alături de noi, punând la dispoziție vasta experiență pe care a acumulat‑o în această perioadă atât de îndelungată. Pentru acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hotărât să acorde Ordinul «Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României» părintelui consilier Mihai Hau. (...) Îi dorim foarte mulți ani de viață, să se bucure de aceeași sănătate de fier, de același spirit mereu viu și activ și să ne bucurăm de prietenia lui cât Dumnezeu va îngădui!”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam înainte de a‑i înmâna distincția părintelui consilier patriarhal onorific Mihai Hau.

La rândul său, acesta și‑a exprimat recunoștința pentru ajutorul primit de la Dumnezeu și pentru colaborarea rodnică avut cu colegii săi din Administrația Patriarhală: „Este un moment cu totul special în viața fiecăruia dintre noi și sunt încredințat că fiecare dintre cei prezenți îl veți trăi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Există clipe în viața fiecăruia dintre noi când cuvintele sunt de prisos. Indiferent ce am dori să spunem, n‑o să reușim niciodată să redăm prin cuvânt tumultul, bucuria, durerea sau frământările. La momentul acesta al despărțirii din activitate, încerc să Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul pe care l‑am primit, sfântului ocrotitor al meu, Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, Părintelui Patriarh Daniel pentru toată încrederea pe care mi‑a acordat‑o, pentru îngăduință și pentru privilegiul de a sluji Biserica în continuare. Începând din octombrie 1984 până în 2025 sunt aproape 41 de ani și cred că am rămas cel mai longeviv membru al Administrației Patriarhiei. N‑am sperat să ajung la momentul acesta și veți vedea și dumneavoastră că timpul trece foarte repede pentru fiecare, dar, nădăjduind în mila lui Dumnezeu, sperăm mai departe să fim de folos Bisericii. Doresc să vă mulțumesc pentru toată prietenia, pentru modul deosebit în care am colaborat, pentru bucuria de a fi împreună și Îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască multe puteri ca să puteți duce la bun sfârșit toate sarcinile primite în slujba Bisericii și a neamului nostru românesc”.

La final, ierarhul i‑a înmânat părintelui Mihai Hau o frumoasă icoană a Soborului Sfinților Români.