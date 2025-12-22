Distincții culturale oferite de Societatea Scriitorilor Bucovineni

Data: 22 Decembrie 2025

Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a fost distins joi, 18 decembrie 2025, cu Marele Premiu „Bucovina”, oferit de Societatea Scriitorilor Bucovineni. Decernarea premiului a avut loc în cadrul festivităţii anuale organizate de forul cultural bucovinean, laureatul fiind ales prin votul membrilor societăţii.

În ziua de pomenire a marelui duhovnic şi sihastru român Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul de la Voroneţ, Societatea Scriitorilor Bucovineni a organizat la Suceava tradiționala festivitate de premiere de la sfârșit de an, moderator al manifestării fiind președintele Societății, dr. Alexandru Ovidiu Vintilă.

Întâlnirea a fost deschisă printr‑un spectacol artistic susținut de elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, care au adus în inimile celor prezenți bucuria colindelor, interpretate de grupul vocal‑folcloric „Mlădițe Bucovinene”, și noblețea sunetelor instrumentale, oferite de Brass Orchestra.

Festivitatea solemnă a continuat cu acordarea unor premii şi distincţii scriitorilor care s‑au evidenţiat prin activitatea de creaţie şi publicistică.

Premiul Opera Omnia i‑a revenit profesorului Emil Simeon, ca recunoaștere a unei activități îndelungate și rodnice. Premiul pentru Poezie „Octavian Nestor” a fost oferit volumului Scrisori din Paradis, iar Premiul „Carmen Veronica Steiciuc” i‑a fost acordat Paraschivei Abutnăriței pentru lucrarea Ce devine Timp. La secțiunea Proză a fost premiat Niculae Roșca pentru volumul Marele Război, iar Premiul pentru Carte‑document „Niculae Strugariu” a revenit lucrării Pârtești de Jos. Premiul special al juriului a fost acordat Alinei Elena Adruhovici pentru volumul Comoara.

Un moment deosebit a fost constituit de acordarea Marelui Premiu „Bucovina” Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, originar din localitatea suceveană Rădășeni „Am participat la o sărbătoare a spiritului și chiar dacă Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar nu a putut să ajungă la manifestare, noi sufletește l‑am simțit aproape. Și chiar e aproape de noi întotdeauna, inclusiv ca autor de texte în revista noastră, «Bucovina literară»”, ne‑a declarat președintele Societății, dr. Alexandru Ovidiu Vintilă.

De asemenea, preşedintele Societăţii Scriitorilor Bucovineni ne‑a vorbit despre premiul oferit Episcopului‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor pentru cultura bucovineană: „Marele Premiu «Bucovina» este cea mai importantă distincție a Societății Scriitorilor Bucovineni. Se acordă de mai mulți ani, anual, și până în prezent le‑a fost conferit unor scriitori precum: Matei Vișniec, Marcel Mureșeanu, Doina Cernica și Maria Toacă, Emil Satco (post‑mortem), Liviu Papuc, Ștefan Hostiuc şi alţii. Este o tradiție deja ca Societatea Scriitorilor Bucovineni să își premieze în fiecare an cei mai merituoşi membri. Juriul din acest an a fost compus din scriitorul și jurnalistul, director al cotidianului «Crai Nou» din Suceava, L.D. Clement - președinte, iar membri au fost prof. univ. dr. Elena Brândușa Steiciuc și prof. dr. Isabel Vintilă. Pentru cei prezenți la eveniment a fost o bucurie faptul că unei fețe bisericești i s‑a acordat cel mai important premiu al organizației noastre. A nu‑ți uita originile, a promova propria identitate, a accentua tradiția culturală din care provii, a te încadra într‑un lanț trofic spiritual cum e cel din Țara de Sus a Moldovei, a face totul pentru cultura neamului tău sunt calități esențiale pentru toți membrii Societății Scriitorilor Bucovineni, regăsite și în fapta și cugetul Preasfințitului Părinte Timotei Aioanei. Suntem onorați să avem un membru de talia sa printre noi”.

Societatea Scriitorilor Bucovineni a luat ființă la 12 noiembrie 1938, având, încă de la început, membri de mare prestigiu: Grigore Nandriş, primul ei preşedinte, apoi scriitorii Constantin Loghin, Leca Morariu, Claudiu Usatiuc, George Antonescu, Traian Tantemir, George Ionașcu, Niculae Roșca, George Fonea, alături de mulți alții. Prin continuitatea sa, această comunitate rămâne o conștiință vie a literaturii bucovinene, un loc al întâlnirii dintre tradiție și prezent, dintre memorie și speranță.

Cu o existență de 87 de ani, Societatea Scriitorilor Bucovineni reunește aproximativ 100 de membri, care fie trăiesc în județul Suceava, fie s‑au născut pe aceste meleaguri încărcate de memorie și inspirație. Între aceștia se numără și scriitori din nordul Bucovinei, dovadă a unei continuități culturale care depășește granițele. Fidelă spiritului întemeietorului său, Mircea Streinul, societatea și‑a dorit încă de la început să continue o mișcare literară vie, venită după cea a iconarilor, întreruptă brutal în perioada propagandistică a lui Carol al II‑lea. De timpuriu s‑au remarcat aici condeie puternice, precum Traian Chelariu, Iulian Vesper, Aurel Bogaci, Aurel Fediuc, Dimitrie Loghin, Petru Rezuș, Dragoș Vicol, iar în jurul lui Mircea Streinul s‑au adunat poeți de vocație adevărată. Inițiatorul își propusese chiar înființarea, în toamna anului 1938, la Cernăuți, a unei Academii Libere, menită să se delimiteze ferm de literatura românească la modă, oferind fiecărui poet bucovinean un statut scriitoricesc recunoscut la nivel național.

Societatea Scriitorilor Bucovineni editează revista „Bucovina literară”, publicație care a promovat constant autori bucovineni, dar și scriitori din diaspora. Societatea organizează frecvent întâlniri între autori, critici și public, precum şi lansări de carte, colocvii și parteneriate culturale cu biblioteci și alte instituții locale, dovedind o viață literară activă și coerentă. (C.B.)