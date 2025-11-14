Distincții de vrednicie pentru ostenitori ai Administrației Patriarhale

Doi ostenitori ai Administrației Patriarhale au primit vineri, 14 noiembrie 2025, Ordinul „Credință și Comuniune” din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ordinul, care marchează anul jubiliar al Bisericii Ortodoxe Române și care a fost oferit recent persoanelor și instituțiilor implicate în organizarea și buna desfășurare a evenimentului istoric al sfințirii picturii Catedralei Naționale, le‑a fost înmânat celor doi de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal.

Distincția i‑a fost oferită părintelui Costin Spiridon, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Administrației Patriarhale, și lui Ciprian‑Costin Apintiliesei, secretar patriarhal la Cabinetul Patriarhal.