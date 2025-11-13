Domnitorul Moldovei Grigore Alexandru Ghica s-a întors acasă

După aproape 170 de ani de la moartea sa, rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1807–1857), ultimul conducător al Moldovei și unul dintre marii reformatori ai secolului al XIX-lea, au fost aduse la Iași, spre odihnă veșnică.

Mașina funerară a sosit miercuri dimineață, de la Focșani, în Piața Unirii din municipiul Iași. La ora 12:30, pe pietonalul Alexandru Lăpușneanu, în fața Muzeului Unirii, sicriul a fost transferat pe un dric tras de cai. La ceremonial au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai Jandarmeriei Române, ai Bisericii Ortodoxe Române, precum și ai celorlalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Cortegiul a plecat din Piața Unirii pe pietonalul Ștefan cel Mare, iar rămășițele au fost depuse în incinta Palatului Culturii, la ora 13:00, în cadrul unei slujbe religioase.

„Grigore Alexandru Ghica a V-lea, domnitorul Moldovei, se întoarce acasă. După 168 de ani, o reparație istorică, o reparație morală față de unul dintre cei mai reformatori domnitori pe care Moldova i-a avut. Probabil unul dintre acei conducători care au plecat mai săraci din funcție decât atunci când au venit, un domnitor iubitor de Biserică, iubitor de credință, iubitor de români, un domnitor care a reformat multe domenii și care a adus multe libertăți. Astăzi, Iașiul, Moldova îl primește din nou acasă, acolo unde îi este locul”, ne-a transmis Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Publicul interesat va putea să își prezinte omagiile la Palatul Culturii pentru o perioadă de 30 de zile. Ulterior, osemintele vor fi înhumate într-un mormânt realizat în preajma Bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc”, lăcaș de cult în care Grigore Alexandru Ghica a fost uns domnitor al Moldovei.

„Într-o Europa frământată, el a avut curajul să impună reforme care au schimbat fundamental societatea românească. Vorbim de omul sub a cărui oblăduire a fost promulgată legiuirea pentru desființarea robiei în 1855. Acest act de conștiință umană și europeană care a eliberat ultima categorie de rob va rămâne pentru totdeauna reperul moral al domniei sale. Grigore Alexandru Ghica a fost, înainte de toate, un unionist fervent.

A înțeles că destinul acestor pământuri nu putea fi altul decât unitatea. A încurajat mișcarea unionistă, a permis publicarea «Stelei Dunării» și a pregătit cu risc personal și împotriva voințelor marilor puteri contextul favorabil pentru unirea principatelor. A plătit prețul suprem pentru curajul și patriotismul său, înlăturat de pe tron de uneltirile care se opuneau unirii, a fost forțat să ia calea mare a exilului”, a afirmat ministrul Dragoș-Nicolae Pîslaru, reprezentantul Guvernului.

„Suntem astăzi într-un moment în care revizuim istoria noastră, a Principatelor și a României. Suntem într-un moment când, după 1989, am revăzut istoria de după Alexandru Ioan Cuza, pentru că regii României fuseseră uitați, eludați, minimizați și dispăruseră. A venit vremea să ne uităm la cei care au pregătit Principatele pentru Unirea ce ne-am dorit-o atât de mult. Ne uităm la domnii Moldovei, la domnii Munteniei, care au crezut în unire și au pregătit-o. Gestul pe care îl facem astăzi împreună este un deziderat al familiei de foarte mulți ani. Este un sacrificiu pe care familia îl face, acela de a-l dărui pe domnul Moldovei patriei care i-a fost atât de dragă. A fost un om de o statură excepțională și această inițiativă este rodul înțelegerii pe care au avut-o instituțiile centrale și câteva persoane, că acesta este gestul necesar, nu pentru a ne împăca cu el, ci pentru a ne împăca noi cu noi și cu istoria noastră”, a adăugat Mihai Ghica, descendent direct al domnitorului Grigore Alexandru Ghica.

În continuare, de la ora 14:00, la Palatul Culturii a avut loc lansarea volumului „Adevărul despre un destin politic. Domnitorul Gr. Al. Ghica (1849-1856)” de Leonid Boicu, volum tipărit la Editura Junimea.