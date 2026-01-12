Două sfinte mucenițe cinstite la Parohia „Sfântul Calinic”‑Titan

Numeroși credincioși din Capitală au trăit luni, 12 ianuarie, alese momente de bucurie duhovnicească cu ocazia hramului de iarnă al bisericii Parohiei „Sfântul Ierarh Calinic”‑Titan, închinat Sfintei Mucenițe Tatiana diaconița. Pe lângă odorul de mare preț al bisericii, un fragment din moaștele Sfintei Tatiana, credincioșii au avut ocazia de a se închina și la un fragment din sfintele moaște ale Sfintei Mucenițe Filofteia, adus de la Curtea de Argeș.

Programul liturgic a început încă din ajunul sărbătorii, duminică, 11 ianuarie, când o delegație a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, compusă din părintele Andrei Michai, consilier eparhial, și părintele protos. Damian Lungu, eclesiarhul noii Catedrale Arhiepiscopale din Curtea de Argeș, a adus spre închinare, la parohia‑gazdă, racla ce conține fragmente din moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia. În această raclă, realizată special pentru procesiuni, se află și fragmente din cinstitele moaște ale Sfântului Ioanichie cel Nou de la Muscel și ale altor unsprezece sfinți din primele secole creștine.

În ziua prăznuirii Sfintei Mucenițe Tatiana, 12 ianuarie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți sub protia părintelui Florin Nectarie Busuioc, protoiereu al Protopopiatului Sector 3 Capitală. După citirea Sfintei Evanghelii, acesta a pus în lumină cum Sfintele Mucenițe Tatiana și Filofteia au întruchipat Evanghelia și au devenit modele de statornicie și mărturie pentru copii și tineri: „Atât Sfânta Muceniță Tatiana, cât și Sfânta Muceniță Filofteia, deși au trăit la intervale de aproape 1.000 de ani distanță, întruchipează ceea ce astăzi am auzit în Evanghelie [...]. Românii aleargă la ele, mai ales pentru copii și tineri [...]. Sfintele ne îndeamnă astăzi să avem inimă de copil. Copilăria este spațiul întâlnirii cu Dumnezeu. Să te așezi când te rogi în brațele lui Dumnezeu cu toată încrederea pe care o are copilul în brațele părinților lui”.

După terminarea Sfintei Liturghii, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș trecuți la Domnul.

După acest moment, părintele protoiereu Florin‑Nectarie Busuioc a subliniat datoria de a continua eforturile generațiilor trecute prin zidirea unei noi biserici, îndemnându‑i pe credincioși să devină ctitori ai unei mărturii de credință: „Înaintașii noștri au făcut ce și cât au putut ca noi astăzi să ne putem ruga aici, ca o casă să se transforme într‑un lăcaș de închinare. Dacă ei ne‑au lăsat puținul pe care ni l‑au lăsat, noi trebuie să‑l înmulțim, să lăsăm celor care vin după noi semnul că aici au fost și sunt oameni care‑l iubesc pe Hristos”.

La final, părintele Liviu‑Mihai Dinu, parohul Bisericii „Sfântul Ierarh Calinic”‑Titan a mulțumit soborului slujitor pentru participarea la sărbătoarea comunității: „Mulțumim părintelui Florin‑Nectarie Busuioc de la Protoieria Sector 3 Capitală, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru împreuna‑slujire la Sfânta Liturghie. Mulțumim, de asemenea, părintelui eclesiarh Damian de la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș și părintelui consilier Andrei Michai că au fost alături de noi în aceste zile prin aducerea cinstitelor moaște ale Sfintei Mucenițe Filofteia, care se alătură dragostei pe care o purtăm Sfintei Mucenițe Tatiana”.

Sfintele moaște vor rămâne spre închinare în biserica Parohiei „Sfântul Ierarh Calinic”‑Titan până pe data de 14 ianuarie inclusiv.