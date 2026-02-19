Două tabere de iarnă în Episcopia Caransebeșului

Data: 19 Feb 2026

50 de copii și tineri din mai multe zone ale județului Caraș‑Severin participă în perioada 15‑20 februarie 2026 la primele două tabere organizate în acest an la nivelul Episcopiei Caransebeșului: Tabăra de lideri „Tânăr și lider” și Tabăra de creație „Credință și artă pentru toți”.

Tabăra „Tânăr și lider”, ajunsă la cea de‑a 4‑a ediție, se desfășoară în localitatea Brebu Nou, situată la poalele Munților Semenic și reunește 23 de tineri liceeni și studenți, membri ai Asociației Tinerilor Ortodoși din Banatul de Munte. Conceptul de tabără, elaborat de către liderii ATOR Banatul de Munte, coordonați de Anita Radics, președintele asociației, propune o serie de activități educative și cu caracter duhovnicesc, care au în centrul lor educația experiențială, precum și interacțiunea grupului de tineri cu invitați inspiraționali din diverse domenii de activitate. Tabăra a debutat în după-amiaza zilei de 15 februarie, cu o slujbă de binecuvântare săvârșită de către părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de tineret al eparhiei, alături de părintele Adrian Borlea, de la Parohia Gărâna. Printre tinerii participanți la tabăra derulată de ATOR Banatul de Munte se află și tineri de la Asociația Anastasia Youth din Episcopia Severinului și Strehaiei, precum și lideri ai ASCOR Craiova și ASCOR Târgu Jiu, din Arhiepiscopia Craiovei.

Simultan, în stațiunea Poiana Mărului din județul Caraș‑Severin, tot în după-amiaza zilei de 15 februarie, și‑a deschis porțile a cea de‑a 16‑a ediție a Taberei de creație „Credință și artă pentru toți”, care reunește 25 de copii cu vârste între 8 și 14 ani, alături de o echipă de voluntari coordonată de către Georgiana Ciucur, de la Departamentul de tineret al eparhiei. Copiii iau parte la cele două ateliere tradiționale ale taberei: atelierul de iconografie și cel de sculptură în lemn, coordonat de artistul plastic bănățean George Molin. De asemenea, voluntarii de la Centrul de Tineret Moniom și ATOR Banatul de Munte propun o serie de activități educative și cu caracter ludic, specifice taberelor pentru copii. Slujba de binecuvântare a taberei a fost săvârșită în seara zilei de duminică de către părintele arhimandrit Casian Rușeț, duhovnicul Mănăstirii Poiana Mărului și consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului, alături de părintele inspector Mihai Ciucur.

Cei 25 de copii participanți sunt membri ai Centrului de Tineret Oravița și ai Centrului de Tineret Moniom, precum și copii proveniți din familii aflate în risc de excluziune socială.

Cele două tabere se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, și sunt parte a Agendei Departamentului de Tineret și a ATOR Banatul de Munte, pentru anul 2026, conform episcopiacaransebesului.ro.