Drumeție educativă pentru tineri ortodocși suceveni

Un articol de: Justinian Remus A. Cojocar - 30 Septembrie 2025

Tinerii din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au parcurs traseul de pelerinaj de la Mănăstirea Dragomirna la Mănăstirea Pătrăuți, prin două rezervații unde abundă pădurea de stejar și fag: Quercetum Crujana Pătrăuți și Fagetum Dragomirna. Toată drumeția a însemnat 6 km. Tinerii au parcurs pe jos, dar și pe biciclete acest traseu foarte frumos. Pe lângă bucuria promenadei în natura plină de viață și aer curat, pentru tinerii noștri drumeți, popasurile la cele două așezăminte monahale, Dragomirna și Pătrăuți, au fost adevărate oaze de liniște duhovnicească și școli de învățătură. Cultura generală li s‑a îmbogățit mult.

La Mănăstirea Dragomirna tinerii au fost ghidați de maica stareță Maria Magdalena, care le‑a arătat turnul-clopotniță, turnurile de apărare și zidurile împrejmuitoare (lucrarea Domnului Moldovei Miron Barnovschi), paraclisul și muzeul.

La Mănăstirea Pătrăuți au fost ghidați de maica Teodora. Aici, tinerii au descoperit chipul Voievodului Sfânt în tabloul votiv și celebra „Cavalcadă a Sfintei Cruci”, cu sfinții militari în ajutorul oștirii creștine.

Această activitate este rodul parteneriatului între Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Consiliul Județean Suceava. 

 

