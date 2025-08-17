Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Duminica a 10-a după Rusalii la Catedrala Patriarhală

Duminica a 10-a după Rusalii la Catedrala Patriarhală

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 17 August 2025

Preasfinţitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârşit duminică, 17 august, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujitori ai sfântului lăcaş de pe Colina Bucuriei.

La momentul rânduit, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat credința tatălui din Evanghelie, care, deși îngrijorat pentru copilul său, s‑a apropiat de Hristos cu inima plină de nădejde, rămânând un simbol viu pentru părinții de astăzi, care, purtând grijă și iubire pentru copiii lor, vin la Dumnezeu în căutarea mângâierii și alinării.

„Duminica de astăzi ne cheamă să fim asemenea tatălui din Evanghelie, să strigăm către Hristos cu durere, dar și cu credință. Să nu ne rușinăm să spunem ca el: «Doamne, miluiește pe fiul meu!», fie că e vorba de copilul nostru bolnav, fie că e vorba de propria noastră inimă, rătăcită, lunatică și slăbită de păcate. Să ne aducem aminte de cuvântul Sfântului Isaac Sirul: «Rugăciunea pentru alții este măsura dragostei». Tatăl din Evanghelia de azi s‑a rugat pentru fiul său, și Dumnezeu l‑a ascultat. Și noi, dacă vom avea credință, dacă vom uni rugăciunea cu postul, dacă vom rămâne aproape de Hristos, de învățătura Sa, vom vedea minuni în viețile noastre. Nu neapărat minuni spectaculoase, dar minuni tainice: vindecarea sufletului, puterea de a răbda, lumina nădejdii. Să nu uităm cuvântul Domnului: «Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, nimic nu va fi vouă cu neputință». Să plecăm astăzi acasă cu această nădejde: că Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor, este mereu lângă noi, lângă copiii noștri și lângă familiile noastre, gata să ne ridice și să ne vindece, dacă Îl chemăm cu credință și dragoste. Să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să ne înmulțească şi nouă credinţa care poate să mute munții păcatelor, greutăților, suferinţelor din viețile noastre şi să ne dăruiască puterea rugăciunii şi a iubirii faţă de Dumnezeu şi de semenii noştri”, a spus Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal  -   Catedrala Patriarhala
  • Prinos de rugăciune și mulțumire Sfinților Martiri Brâncoveni Știri
    Prinos de rugăciune și mulțumire Sfinților Martiri Brâncoveni

    Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală și-a sărbătorit astăzi, 16 august, ctitorul și ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în lăcașul de închinare de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

    16 Aug, 2025
  • Hramul Mănăstirii Paltin - Petru Vodă Știri
    Hramul Mănăstirii Paltin - Petru Vodă

    Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul mai multor lăcașuri de cult din țară, a fost cinstită astăzi și de obștea Mănăstirii Paltin - Petru Vodă din județul Neamț. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată în această dimineață de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la altarul de vară al așezământului monahal. În cuvântul său, ierarhul le-a vorbit închinătorilor, citându-l pe Sfântul Grigore Palama, despre rolul Maicii Domnului în viața creștinilor.

    15 Aug, 2025
