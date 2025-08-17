Duminica a 10-a după Rusalii la Catedrala Patriarhală

Preasfinţitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârşit duminică, 17 august, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujitori ai sfântului lăcaş de pe Colina Bucuriei.

La momentul rânduit, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat credința tatălui din Evanghelie, care, deși îngrijorat pentru copilul său, s‑a apropiat de Hristos cu inima plină de nădejde, rămânând un simbol viu pentru părinții de astăzi, care, purtând grijă și iubire pentru copiii lor, vin la Dumnezeu în căutarea mângâierii și alinării.

„Duminica de astăzi ne cheamă să fim asemenea tatălui din Evanghelie, să strigăm către Hristos cu durere, dar și cu credință. Să nu ne rușinăm să spunem ca el: «Doamne, miluiește pe fiul meu!», fie că e vorba de copilul nostru bolnav, fie că e vorba de propria noastră inimă, rătăcită, lunatică și slăbită de păcate. Să ne aducem aminte de cuvântul Sfântului Isaac Sirul: «Rugăciunea pentru alții este măsura dragostei». Tatăl din Evanghelia de azi s‑a rugat pentru fiul său, și Dumnezeu l‑a ascultat. Și noi, dacă vom avea credință, dacă vom uni rugăciunea cu postul, dacă vom rămâne aproape de Hristos, de învățătura Sa, vom vedea minuni în viețile noastre. Nu neapărat minuni spectaculoase, dar minuni tainice: vindecarea sufletului, puterea de a răbda, lumina nădejdii. Să nu uităm cuvântul Domnului: «Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, nimic nu va fi vouă cu neputință». Să plecăm astăzi acasă cu această nădejde: că Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor, este mereu lângă noi, lângă copiii noștri și lângă familiile noastre, gata să ne ridice și să ne vindece, dacă Îl chemăm cu credință și dragoste. Să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să ne înmulțească şi nouă credinţa care poate să mute munții păcatelor, greutăților, suferinţelor din viețile noastre şi să ne dăruiască puterea rugăciunii şi a iubirii faţă de Dumnezeu şi de semenii noştri”, a spus Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.