Duminica a 20‑a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Știri
Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 20 Octombrie 2025

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 20‑a după Rusalii în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a evidenţiat învăţăturile Evangheliei din această duminică.

Credincioşii din Sibiu şi din împrejurimi au participat în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită în Catedrala Mitropolitană şi s‑au rugat împreună cu soborul slujitor pentru sănătate şi ajutor ceresc în viaţa duhovnicească. Alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu s‑au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, slujitori ai Catedralei Mitropolitane şi alţi slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane, dirijat de către pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat învăţăturile Evangheliei din această duminică, în care se prezintă minunea învierii fiului văduvei din Nain.

„Întâi de toate, înţelegem că Mântuitorul Iisus Hristos este Stăpânul vieții și al morții şi că El dorește ca fiecare dintre noi să ne împlinim misiunea pe care Dumnezeu ne‑a rânduit‑o fiecăruia în parte. El a dovedit că moartea nu întrerupe viața noastră, ci este o trecere spre viața de dincolo. De aceea a înviat doi tineri: pe fiul văduvei din Nain și pe fiica lui Iair, arătând că Dumnezeu nu pedepseşte atunci când se întrerupe viața la tinerețe, ci, în planul Său, pot fi multe consecințe pe care noi le suportăm din cauza greșelilor noastre. El este, însă, Cel care repară tot ceea ce noi stricăm în lumea aceasta, cu o singură condiție: să primim lucrarea Sa. În al doilea rând, înţelegem cinstirea pe care o avem faţă de cei care pleacă din rândul nostru și avem rugăciuni speciale pentru cei adormiți, iar trupurile lor sunt cinstite și ocrotite până când sunt așezate la locul de odihnă”, a spus ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să fie binecuvântaţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

