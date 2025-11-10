Duminica a 24‑a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 24‑a după Rusalii în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, în care se prezintă minunea învierii fiicei lui Iair.

Credincioşii din Sibiu şi din împrejurimi au umplut Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” şi s‑au rugat împreună cu soborul slujitor pentru sănătate şi ajutor ceresc pe calea mântuirii. Împreună cu ierarhul au liturghisit mai multe cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, împreună cu preoţi şi diaconi slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Sfânta Liturghie a fost înfrumuseţată prin răspunsurile liturgice date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

Iubire dătătoare de viaţă

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat prezenţa vindecătoare şi de viaţă dătătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în sufletele celor care Îl primesc şi urmează calea mântuirii în Biserica Sa.

„Mântuitorul Iisus Hristos a făcut multe minuni, iar noi la rândul nostru primim iubirea Sa dacă suntem smeriți și‑L lăsăm să fim cuprinşi de El în toate lucrările pe care le avem noi de împlinit, mai ales în eșecurile vieții noastre, mai ales în neputința vieții noastre și cu atât mai mult atunci când peste noi vin și suferințe și privațiuni. Hristos a săvârșit lucrarea mântuitoare din iubire față de Tatăl și față de creatura Tatălui și noi suntem cei cuprinși în creatura Tatălui. El a săvârșit lucrarea aceasta, iar noi avem șansa cea mai mare. (...) Învierea fiicei lui Iair este o mărturie pentru noi, care vom călători împreună cu Hristos, în perioada postului, că sufletul nostru este nemuritor şi că trupurile noastre vor învia. Mântuitorul Iisus Hristos primise vestea că fiica lui Iair murise, dar El a mers şi le‑a spus: «Nu e moartă, ci doarme!». Sfântul Evanghelist menţionează că toţi l‑au luat în râs, ştiind că e moartă. Şi atunci Mântuitorul a repetat actul pe care numai Ziditorul tuturor l‑a făcut când a creat lumea şi pe om, suflând duh de viaţă asupra lui. A luat‑o Mântuitorul pe fiica lui Iair de mână şi i‑a zis: «Copilă, ţie îţi zic scoală‑te!». Şi a revenit sufletul în acea copilă şi ca mărturie a zis Hristos: «Daţi‑i să mănânce!». În acel moment, toţi au rămas uimiţi. Prin această încredinţare din Evanghelie suntem siguri că nu ne pregătim degeaba, că nu ne ostenim degeaba prin post şi fapte bune”, a spus ierarhul.

Credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să primească împărătăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos şi să aducă cinstire Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, ocrotitorul Transilvaniei, ale cărui moaşte se află în Catedrala Mitropolitană din Sibiu.