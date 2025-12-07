Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie în Duminica a 27‑a după Rusalii la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pasajului evanghelic duminical, Preasfinția Sa a vorbit despre iubirea de oameni a Mântuitorului Hristos, dar și despre smerenia, credința și răbdarea femeii gârbove, care, deși împovărată de anii de suferință, nu și‑a pierdut nădejdea și a devenit pentru noi toți un model de statornicie în încercări.

„Evanghelia acestei duminici ne pune înainte o întâlnire tulburătoare și plină de lumină: întâlnirea dintre Mântuitorul Hristos și femeia gârbovă, care, timp de 18 ani, trăia aplecată spre pământ, fără putința de a privi spre cer. Sfântul Evanghelist Luca subliniază un detaliu esențial, și anume că Hristos‑Domnul «a văzut‑o». Nu femeia L‑a strigat, nu L‑a rugat, nu I‑a cerut nimic. El a văzut‑o și I S‑a făcut milă, a chemat‑o, Şi‑a pus mâinile peste ea și i‑a spus: «Femeie, ești dezlegată de neputința ta!» Iar ea îndată s‑a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Această minune dezvăluie nu doar puterea dumnezeiască a Mântuitorului, ci și delicatețea și milostivirea Lui față de omul suferind. Femeia nu cere nimic - Hristos este Cel care face primul pas. «Iubirea lui Dumnezeu merge înaintea rugăciunii», spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Așa se întâmplă și în viața noastră: Dumnezeu ne caută chiar și atunci când noi nu mai avem puterea de a striga către El, când suntem obosiți, descurajați, împovărați. Hristos‑Domnul vine însă să dezlege aceste legături nevăzute ale sufletului. Biserica este spital, locul unde omul se «îndreaptă», unde primește pace, iertare, vindecare. Așa cum femeia gârbovă s‑a ridicat și a slăvit pe Dumnezeu, tot astfel suntem chemați și noi să ne ridicăm din propriile noastre poveri, să ne lăsăm atinși de har și să devenim mărturie vie a faptului că Dumnezeu poate ridica pe orice om”, a spus Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.