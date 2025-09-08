Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci la Catedrala Voievodală din Buzău

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 7 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului eparhial de la Buzău.

Din soborul de clerici care s‑au rugat alături de Înaltpreasfinția Sa la Sfânta Liturghie au făcut parte: părintele Dan Necula, consilier eparhial și eclesiarhul Catedralei Arhiepiscopale „Înălțarea Domnului” din Buzău; părintele Vasile‑Alexandru Zotoiu, eclesiarhul Catedralei Voievodale; preoții Cristian Drăgan și Andrei Fundulea, slujitori ai aceluiași sfânt lăcaș, precum și alți slujitori.

În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit în treapta de diacon pe teologul Cosmin Chiriac, absolvent de Teologie Pastorală.

În predica rostită după încheierea Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop Ciprian a subliniat legătura dintre începutul noului an bisericesc și sărbătorile din această perioadă închinate Maicii Domnului și Sfintei Cruci. Pornind de la Evanghelia duminicală (Ioan 3, 13‑17), care ne prezintă un fragment din convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim, ierarhul locului a explicat că ridicarea șarpelui de aramă în pustie, de către Moise, a prefigurat răstignirea Fiului lui Dumnezeu pe Cruce, prin care omenirea a fost eliberată din robia păcatului și a morții. „Crucea, pecetluită cu sângele lui Hristos, a devenit pentru creștini armă împotriva diavolului și semn al iubirii desăvârșite a lui Dumnezeu față de oameni”, a evidențiat Înaltpreasfinția Sa, îndemnându‑i pe credincioși să mediteze permanent la puterea mântuitoare a Crucii și să o asume, cu credință și răbdare, în viața lor de zi cu zi.

Răspunsurile la strană au fost date de psalții Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” și de membrii Corului psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei, ne‑a transmis părintele inspector eparhial Dragoș Olteanu.