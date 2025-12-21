Duminica dinaintea Nașterii Domnului la Catedrala Patriarhală din București

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit în Duminica dinaintea Nașterii Domnului, 21 decembrie 2025, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului de rugăciune istoric.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a reliefat înțelesurile fragmentului evanghelic duminical (Matei 1, 1‑25), care ne prezintă Genealogia Mântuitorului Iisus Hristos.

„Duminica dinaintea Nașterii Mântuitorului ne aduce aminte de cei din neamul în care Mântuitorul Iisus Hristos S‑a născut. Două genealogii sunt cuprinse în Evanghelii, una prezentată de Sfântul Matei și alta în capitolul al treilea al Evangheliei după Sfântul Luca. Ambele ne invită să cunoaștem istoria poporului ales, a celor din neamul în care Mântuitorul, la plinirea vremii, avea să vină în lume. Să‑i recunoaștem pe unii dintre cei despre care am mai auzit și cu alte prilejuri, așa cum a fost Avraam, Isaac, Iacov și ceilalți ai seminției celei drepte. Am ascultat această genealogie pe care foarte puțini o cunosc cu de‑amănuntul. Doar la vechile școli ale Legii din Ierusalim li se cerea celor care urmau astfel de cursuri să rețină cât mai multe nume din istoria Vechiului Legământ. Așa era și vestita școală a lui Gamaliel. Noi însă reținem ceea ce este esențial, și anume firul roșu al prezenței lui Dumnezeu prin oamenii drepți, prin profeți, prin patriarhi, prin regi, prin judecători, prin cei care au făcut cunoscută voia lui Dumnezeu și care n‑au încetat să se roage și să aștepte venirea în lume a Celui care avea să‑i mântuiască și să ne mântuiască. Genealogia aceasta este una omenească pentru Cel care S‑a coborât din cer. Pentru că El este Dumnezeu, fără a avea nici început, nici sfârșit, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei. Sfântul Grigorie Teologul, într‑o profundă cuvântare, ne spune că Fiul lui Dumnezeu S‑a născut mai înainte de veci din Tatăl, fără mamă, iar la plinirea vremii, din mamă, fără tată, ambele nașteri fiind proprii dumnezeirii. Și dacă El S‑a născut mai înainte de toți vecii din Tatăl, a coborât pe pământ și S‑a făcut om, asemenea nouă, în afară de păcat, pentru ca pe om să‑l ridice la Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le‑a amintit celor prezenți faptul că pregătirea sufletească pentru sărbătoarea Nașterii Domnului este esențială, iar prin post, rugăciune, milostenie și faptele bune, fiecare credincios este chemat să‑și curățe gândurile și să‑și deschidă inima: „Taina Nașterii Domnului este una negrăită și misterioasă, care ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne pregătim sufletește pentru întâmpinarea acestei mari sărbători. Așa cum ne‑am pregăti pentru vizita unui oaspete de seamă, Biserica ne încurajează să ne curățim gândurile, să ne înălțăm mintea către cele înalte și să ne deschidem inimile prin post, rugăciune, milostenie și cântări. Venirea lui Hristos în lume, în chip de Prunc născut într‑un staul sărăcăcios, ne arată smerenia și iubirea Sa nemărginită. Cel care stăpânește întreaga istorie vine pentru toți, indiferent de cine suntem, chemându‑ne să fim parte din Împărăția iubirii Sale. Această sărbătoare nu este doar o comemorare a unui eveniment istoric, ci o invitație la transformare interioară, întru bucuria și slava lui Dumnezeu, care se revarsă peste noi cu generozitate nesfârșită”, a spus Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.