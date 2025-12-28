Duminica după Nașterea Domnului la Catedrala Patriarhală

Numeroșii credincioși bucureșteni care au poposit pe 28 decembrie la Catedrala Patriarhală din Capitală s‑au rugat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de clerici ai sfântului lăcaș.

În cuvântul de învățătură rostit imediat după citirea pericopei evanghelice de la Matei 2, 13‑23, dedicată Duminicii de după Nașterea Domnului, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a arătat importanța citării textelor profeților de către Sfântul Apostol Matei în Evanghelia sa.

„Referitor la această plecare a Pruncului în Egipt, Sfântul Matei îl citează pe prorocul Osea, care a spus «Din Egipt am chemat pe Fiul Meu». Osea se referă la chemarea poporului aflat în robia Egiptului, condus de către Moise în țara făgăduinței. Însă Sfântul Evanghelist Matei vede în aceste cuvinte ale lui Osea o prefigurare a exilului Domnului și a Maicii Domnului în Egipt, de unde se va întoarce după moartea lui Irod Idumeul. Istoricii și comentatorii acestor texte din Sfintele Evanghelii estimează numărul pruncilor care au fost uciși atunci la ordinul lui Irod la câteva zeci, dar Sfinții Părinți au socotit un număr de paisprezece mii pentru că această cifră, fiind multiplul lui șapte, sugerează că toți copiii de doi ani și mai jos din Betleem și din împrejurimile lui au fost omorâți. În această crimă, Sfântul Evanghelist Matei vede împlinirea unei alte profeții, de această dată a profetului Ieremia, care spune «Glas în Rama s‑a auzit, plângere și tânguire multă, Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată, pentru că nu mai sunt». Ieremia se referă la ducerea poporului ales în robia babilonică. Această robie a fost deplânsă de Rahela, care a trăit mult mai înainte, dar ea este socotită ca un fel de «mamă» a poporului ales și ea plânge pe tinerii iudei care sunt duși în Babilon, dar înainte să fie duși, pe măsura în care erau prinși de armata babiloniană, erau duși într‑un lagăr la Rama. Când se făcea numărul necesar unui nou convoi, unei noi caravane, aceștia luau drumul Babilonului. Sfântul Evanghelist Matei consideră că acum, la uciderea pruncilor din Betleem și împrejurimi, s‑a împlinit cu adevărat cuvântul acesta, mai ales că Rahela a fost înmormântată conform cărții «Facerea» în Betleem”, a spus Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.