Duminica Lăsatului sec de carne în Parohia Săcueni, Episcopia Oradiei

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, a Lăsatului sec de carne pentru Sfântul și Marele Post, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei” din Parohia Săcueni, Protopopiatul Marghita.

Ierarhul a ținut un cuvânt de folos duhovnicesc credincioșilor din orașul Săcueni pornind de la pericopa evanghelică în care Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul și Judecătorul nostru, ne descoperă criteriul duhovnicesc ce va sta la temelia judecării faptelor săvârșite în viața noastră pământească: măsura iubirii autentice față de Dumnezeu, manifestată concret prin iubirea milostivă față de aproapele.

“Călătoria noastră pământească, în întregul ei, este o călătorie a pocăinței, a penitenței, a întoarcerii în brațele lui Dumnezeu, Care L-a trimis pe Fiul Său ca, prin moartea și Învierea Lui, să fie biruită moartea noastră. Este o călătorie pe care o facem împreună, toți oamenii, pentru că Dumnezeu, din dragoste pentru umanitatea întreagă, Își sacrifică Fiul. Rămâne să vină însă și răspunsul din partea noastră, a oamenilor, dacă primim dragostea lui Dumnezeu sau o respingem. Iar dragostea lui Dumnezeu se manifestă în diferite forme. Pentru felul în care primim sau respingem dragostea lui Dumnezeu vom fi, de altfel, și judecați”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Sofronie l-a hirotesit pe preotul paroh Vlad-Sergiu Șuteu întru iconom-stavrofor. La final, pr. Călin-Gheorghe Cotrău, protopopul Marghitei, a rostit un cuvânt festiv, iar preotul paroh a adresat mulţumiri ierarhului.