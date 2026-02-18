Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Duminica Lăsatului sec de carne în Parohia Săcueni, Episcopia Oradiei

Duminica Lăsatului sec de carne în Parohia Săcueni, Episcopia Oradiei

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Cristian Rus - 18 Feb 2026

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, a Lăsatului sec de carne pentru Sfântul și Marele Post, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei” din Parohia Săcueni, Protopopiatul Marghita.

Ierarhul a ținut un cuvânt de folos duhovnicesc credincioșilor din orașul Săcueni pornind de la pericopa evanghelică în care Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul și Judecătorul nostru, ne descoperă criteriul duhovnicesc ce va sta la temelia judecării faptelor săvârșite în viața noastră pământească: măsura iubirii autentice față de Dumnezeu, manifestată concret prin iubirea milostivă față de aproapele.
“Călătoria noastră pământească, în întregul ei, este o călătorie a pocăinței, a penitenței, a întoarcerii în brațele lui Dumnezeu, Care L-a trimis pe Fiul Său ca, prin moartea și Învierea Lui, să fie biruită moartea noastră. Este o călătorie pe care o facem împreună, toți oamenii, pentru că Dumnezeu, din dragoste pentru umanitatea întreagă, Își sacrifică Fiul. Rămâne să vină însă și răspunsul din partea noastră, a oamenilor, dacă primim dragostea lui Dumnezeu sau o respingem. Iar dragostea lui Dumnezeu se manifestă în diferite forme. Pentru felul în care primim sau respingem dragostea lui Dumnezeu vom fi, de altfel, și judecați”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Sofronie l-a hirotesit pe preotul paroh Vlad-Sergiu Șuteu întru iconom-stavrofor. La final, pr. Călin-Gheorghe Cotrău, protopopul Marghitei, a rostit un cuvânt festiv, iar preotul paroh a adresat mulţumiri ierarhului.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei  -   Protopopiatul Marghita
