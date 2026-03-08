Duminica Sfântului Grigorie Palama la Catedrala Patriarhală

În Duminica a 2‑a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de preoți și diaconi slujitori ai sfântului lăcaș.

În cuvântul de învățătură, ierarhul le‑a explicat credincioșilor prezenți că Evanghelia acestei duminici ne vorbește despre puterea credinței și a iubirii aproapelui, arătând cum Hristos vindecă nu doar trupul, ci și sufletul omului.

„Vedem în Evanghelia de azi că, la unele boli, cauza poate să fie păcatul. De aceea, Iisus, înainte de a‑l vindeca, înainte de a‑i spune paraliticului: «Ia‑ți patul tău și umblă», îi spune: «Iertate îți sunt păcatele tale». Cu alte cuvinte, Hristos Domnul, cunoscător al sufletelor, știe care este cauza neputinței și a suferinței slăbănogului și merge direct la aceasta. Acest lucru este foarte important pentru noi toți care suntem în căutare de vindecare trupească și sufletească, și anume să nu rămânem fixați cu atenția doar pe simptome. Important este să mergem la cauză, la rădăcina problemei. În lucrarea Bisericii de vindecare este esențial să vedem dacă sursa problemei, a suferinței, sunt păcatele nemărturisite, pentru că păcatul nemărturisit devine un drept al vrăjmașului în viața acelui om. Cu alte cuvinte, întrebarea este: «Ce anume îi dă dreptul vrăjmașului să aducă o infirmitate sau o boală în viața unui om?» O întrebare foarte legitimă. Răspunsul este, fără echivoc: păcatul. Păcatul este dreptul vrăjmașului în viața unui om. De aceea, în lucrarea aceasta de vindecare duhovnicească, de eliberare, bătălia nu se dă pentru a stabili cine este mai tare. Categoric, Dumnezeu este Cel mai tare și vrăjmașul trebuie să plece. Dacă însă nu este rezolvată problema de drept, omul acela devine un câmp de bătălie, de stăpânire a puterii vrăjmașului. De aceea, primul lucru esențial este să rezolvăm această problemă. Cum a ajuns vrăjmașul să aibă acest drept? Prin păcat. Cum anulăm acest drept al vrăjmașului? Prin mărturisire și prin pocăință. Mărturisirea păcatelor nu înseamnă că spunem ceva nou lui Dumnezeu. Dumnezeu știe deja tot ce s‑a întâmplat, tot ce am păcătuit. Mărturisirea păcatelor înseamnă recunoașterea stării noastre, a faptului că am încălcat voia lui Dumnezeu și dorința de îndreptare”, a subliniat ierarhul.

În continuare, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat că sprijinul moral este indispensabil nu doar bolnavilor, ci și celor care îi îngrijesc cu jertfelnicie: „Astăzi, se cuvine să ne amintim de cei care trebuie să se îngrijească de bolnavi, de oameni suferinzi, adică, practic, de majoritatea dintre noi, deoarece aproape nu există familie în care să nu fie vreo persoană bolnavă ori suferindă. Pe lângă aceștia, trebuie să‑i purtăm în rugăciunile noastre mai ales pe cei pentru care îngrijirea bolnavilor este profesie sau vocație: personal medical și sanitar, asistenți, infirmieri, voluntari din spitale. Bolnavii au nevoie, în mod cert, de îngrijiri, de tratament, de competență științifică, însă, pe lângă acestea, au și mai mare nevoie de compasiune și de speranță. Nici un medicament nu îl ușurează pe bolnav atât de mult precum speranța dată de medicul său, de la care aude cuvinte de îmbărbătare. Un medic care, pe lângă actul medical, reușește să insufle speranța în vindecare este un medic prin care Dumnezeu lucrează. De aceea, în lucrarea de vindecare sunt atât de importante compasiunea și dragostea”, a spus Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.