Elevi și profesori de la seminarul din Buzău, beneficiari Erasmus Plus în Bulgaria

Data: 13 Iul, 2022

În perioada 29 iunie - 3 iulie 2022, o delegație formată din doi profesori și cinci elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău a participat la mobilitățile transnaționale organizate în orașul Blagoevgrad din Bulgaria, în cadrul proiectului de parteneriat școlar „Formation et innovation pour un avenir durable”, în care liceul este partener. Acesta se desfășoară pe parcursul a trei ani, fiind cofinanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului Erasmus Plus.

Din delegație au făcut parte elevii Andrei Apostu, Cristian Brutaru, Valentin Turea, Alexandru Vasile și David Vîlcu, însoțiți de profesoare Elena Eni și Raluca Voinea. Gazde au fost colegii de la Liceul „Acad. Lyudmil Stoyanov” din Blagoevgrad, o prestigioasă instituție de învățământ francofonă din țara vecină, care a reunit elevi și profesori din cele cinci școli partenere (din Spania, Italia, Bulgaria și două din România).

„Scopul celei de‑a doua reuniuni a proiectului Erasmus Plus a fost prezentarea rezultatelor cercetării făcute asupra ponderii culturii în economia locală, așa cum a fost percepută de fiecare școală participantă. Am fost plăcut impresionați de primirea de care am avut parte la Primăria din Blagoevgrad, unde a avut loc ceremonia de deschidere, dar și la liceul partener din cadrul proiectului. Noi toți, elevi și profesori, ne‑am simțit ca făcând parte dintr‑o mare familie. Am avut parte de momente extraordinare pe parcursul șederii noastre în Bulgaria. Reuniunea din țara vecină a fost un prilej de descoperire a culturii acesteia, prin întâlnirea cu oameni minunați, experiențe comune și vizite în locuri emblematice, precum Mănăstirea Rila, Muzeul de Istorie din Blagoevgrad, Universitatea Americană din Bulgaria, orașul Bansko, orașul Melnik, dar și la obiectivele culturale și religioase din frumoasa capitală Sofia. Această incursiune culturală a fost cu atât mai deosebită deoarece a fost făcută alături de elevii și profesorii bulgari, ce ne‑au fost ghizi. Zilele petrecute împreună și, în mod deosebit, seara interculturală ne‑au oferit tuturor ocazia să cunoaștem mai bine cultura fiecărei țări participante. Prezentarea în limba franceză a elevilor Seminarului Teologic Ortodox «Chesarie Episcopul» a fost apreciată de elevii și profesorii din celelalte țări, primind laude repetate, fiind încă o dovadă a pregătirii pe care o primesc elevii în această instituție de învățământ cu o tradiție îndelungată. De asemenea, cei prezenți și‑au amintit cu drag de toate activitățile desfășurate cu ocazia reuniunii de la Seminarul din Buzău”, au relatat cele două profesoare care au însoțit delegația.